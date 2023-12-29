Следующий год покажет, будет ли это мучение или нет.

Прошло чуть больше года с момента появления этой технологии, а программа ChatGPT от OpenAI почему-то стала еще более популярной, чем в феврале. С другой стороны, наши возможности по регулированию генеративного ИИ и смягчению его огромного вреда в реальном мире по-прежнему значительно отстают от современного состояния технологии. Это делает 2024 год потенциально переломным для генеративного ИИ в частности и машинного обучения в целом. Сможет ли ИИ доказать, что он станет фундаментальной революцией в человеко-компьютерном общении, такой же, как появление мыши в 1963 году? Или же мы движемся в очередной перехваленный технологический тупик, как 3D-телевизоры? Давайте посмотрим, как OpenAI и ее чатбот повлияли на потребительскую электронику в 2023 году и куда они могут привести отрасль в новом году.

У OpenAI был отличный год, несмотря ни на что

"Метеоритный" взлет OpenAI в этом году - не совсем то, что нужно. Компания выпустила ChatGPT 30 ноября 2022 года. Уже через пять дней число пользователей программы превысило 1 миллион человек, а в январе в нее заходили по 100 миллионов человек в месяц. ChatGPT стал самой быстро распространяемой программой в истории интернета в 2023 году. В 2024 году OpenAI (при миллиардной финансовой поддержке Microsoft) занимает лидирующие позиции в индустрии генеративного ИИ. Сможет ли компания удержаться на этом месте, в то время как еще миллиарды вливаются в научно-исследовательскую казну ее конкурентов, пока неясно.

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Внезапный успех компании в этом году также привлек внимание СМИ к ее генеральному директору Сэму Альтману. 38-летний бывший глава Y-Combinator пользуется теми же похвалами, что и Илон Маск. В течение некоторого времени Альтман был повсюду, неоднократно выступая перед комитетами Конгресса и участвуя в сенатских саммитах по безопасности ИИ. Он также совершил мировое турне по 16 городам, посетив Израиль, Индию, Японию, Нигерию, Южную Корею, всю Европу и ОАЭ, чтобы помочь продвинуть ChatGPT среди разработчиков и политиков.

Даже его увольнение по решению совета директоров OpenAI в ноябре оказалось положительным. Уволенный в пятницу, Альтман вызвал 72-часовую панику в Кремниевой долине: несколько руководителей OpenAI подали в отставку в знак солидарности, около 95 процентов рядовых сотрудников пригрозили уйти без его восстановления, в течение нескольких дней были назначены и смещены два временных генеральных директора и, в конце концов, произошло косвенное вмешательство со стороны Microsoft. В итоге Альтман все еще остается генеральным директором OpenAI, теперь уже с более покладистым и сговорчивым советом директоров, а также с молчаливым пониманием всей индустрии, что если вы его отстраните, Сэм Альтман станет более могущественным, чем вы можете себе представить.

Не отставать от конкурентов OpenAI оказалось непросто

Значительный вклад в быстрый и невероятный успех ChatGPT внесло то, что это был первый ИИ такого рода, вышедший на рынок. Генераторы изображений вроде DALL-E и Midjourney уже были популярными развлечениями, и публика давно привыкла к более обыденным задачам машинного обучения, таким как перевод языка, но OpenAI стал первым генеративным ИИ, который естественно общался со своим пользователем. Эта новизна оказалась неоценимым преимуществом, поскольку даже такие технологические титаны, как Google и Amazon с их огромными бюджетами на исследования и разработки, оказались не готовы к такому спросу и не спешили отвечать на него своими собственными продуктами.

Google стал самым ярким примером таких подражателей в этом году. После дебюта ChatGPT компания Google посвятила большую часть своей мартовской конференции разработчиков I/O множеству новых моделей и платформ генеративного ИИ, включая дебют чатбота Google Bard. Bard стал ответом Google на ChatGPT, только не очень надежным. Еще до выхода в свет Bard произвел неловкое первое впечатление, когда в феврале уверенно сообщил неверную информацию о космическом телескопе Джеймса Уэбба в рекламе в Twitter.

В течение года Google постоянно добавляла функции, возможности и доступ к Bard, и в конце концов в декабре перевела всю платформу на свою недавно выпущенную базовую модель Gemini, которая была названа "самой способной и общей моделью", созданной Google на сегодняшний день. Разумеется, после этого Google была немедленно поймана на искажении информации о возможностях системы во время видеодемонстрации. Даже не будучи в очередной раз пойманной на легко опровержимой лжи, демонстрация Gemini мало чем успокоила критиков неуклюжей и бешеной реакции Google на ChatGPT.

Как отмечается в недавней статье Bloomberg, да, Gemini превзошла ChatGPT в большинстве стандартных отраслевых тестов производительности. Однако Google использовала еще не выпущенную модель Gemini Ultra, чтобы получить свои баллы, и эта модель обошла GPT-4 лишь с очень небольшим отрывом. GPT-4 был выпущен почти год назад, и в заданиях по алгебре среднего школьного уровня Google едва превзошла его. Это не лучший пример для корпорации, которая может похвастаться бюджетами на исследования, сравнимыми с ВВП небольших государств.

У Bing все в порядке, спасибо, что спросили. В январе Microsoft выделила 10 миллиардов долларов на OpenAI в рамках многолетнего партнерства, так что теперь Bing - и буквально все остальное в экосистеме Microsoft - дополнено алгоритмическим интеллектом. Если и была компания, у которой 2023 год был лучше, чем у OpenAI, то это Microsoft, которая, как сообщается, будет получать 75 процентов всей прибыли OpenAI до тех пор, пока не окупятся вложенные миллиарды.

Amazon сделала ставку на генеративный ИИ стоимостью 4 миллиарда долларов на Claude LLM компании Anthropic и добилась значительных успехов в использовании этой технологии в своей разросшейся империи в 2023 году, начиная с умных очков Echo Frames и Alexa с генеративным ИИ и заканчивая NFL Thursday Night Games. Компания представила свою платформу фундаментальных моделей Bedrock (которая будет предлагать генерируемые ИИ тексты и изображения в качестве облачного сервиса), запустила серию бесплатных курсов для разработчиков AI Ready и программу акселератора для финансирования стартапов genAI, дебютировала с генеративными инструментами для заполнения фонов и списков товаров и теперь предлагает отдельный генератор изображений ИИ, способный соперничать с DALL-E.

"Внутри Amazon каждая из наших команд работает над созданием генеративных приложений ИИ, которые позволяют переосмыслить и улучшить опыт клиентов", - заявил генеральный директор компании Энди Джасси в августе во время отчета о прибылях за второй квартал. "Но хотя некоторые из этих приложений мы создадим сами, большинство из них будет создано другими компаниями, и мы оптимистично полагаем, что наибольшее их количество будет создано на базе [Amazon Web Services]. Помните, что основа ИИ - это данные. Люди хотят привнести генеративные модели ИИ в данные, а не наоборот".

Мы все еще не готовы к эпохе ИИ

Даже когда он не используется в явно неблаговидных целях, таких как обман пожилых людей и распространение политической дезинформации, технология генеративного ИИ оказалась чрезвычайно разрушительной для многих отраслей и учреждений - от логистики и производства до образования и здравоохранения. Ее провозгласили заменой человеку в самых разных профессиях - от медицинской визуализации, компьютерного программирования и бухгалтерского учета до журналистики и цифрового изобразительного искусства, - но во многих случаях за этим быстро последовали увольнения.

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В этом году также прошли забастовки Гильдии писателей Америки и Гильдии актеров экрана, в частности, с целью предотвратить использование их произведений и образов для обучения будущих моделей ИИ. Независимые художники, чья интеллектуальная собственность беззастенчиво скрадывается недобросовестными фирмами для обучения моделей, добились гораздо меньшего успеха в защите своих произведений, что заставило некоторых авторов принять радикальные и пагубные контрмеры.

Конфиденциальность данных оказалась камнем преткновения для компаний, занимающихся разработкой ИИ, в 2023 году. Обнаруженная в марте ошибка в ChatGPT, по всей видимости, передавала названия истории чатов (и, возможно, платежные данные). Трио сотрудников Samsung случайно разгласили секреты компании, когда использовали ChatGPT для краткого изложения событий деловой встречи в апреле. Исследователи Microsoft AI случайно загрузили 38 ТБ данных компании в веб-папку Azure с открытым доступом в сентябре, как раз в то время, когда стало известно, что Google неосознанно сливает разговоры пользователей в Bard в общие результаты поиска. В ноябре исследователи безопасности обнаружили, что даже такие "глупые" атаки, как просьба к ChatGPT повторять слово "поэма" до бесконечности, обманывают систему, заставляя ее раскрывать персональную информацию.

В начале года институциональная реакция на эти растущие проблемы была довольно вялой: в основном школьные округа, правительственные учреждения и компании из списка Fortune 500 ограничивали использование ИИ-чатботов своими сотрудниками (и студентами). Эти первоначальные меры оказались в основном неэффективными из-за трудностей с обеспечением их соблюдения. Ожидается, что усилия федерального правительства по регулированию будут гораздо более действенными.

Белый дом Байдена сделал регулирование ИИ центральным элементом своей администрации, разработав в октябре "проект" Билля о правах ИИ, инвестировав миллионы в новые центры исследований и разработок в области ИИ для Национального научного фонда, выбив у ведущих компаний ИИ уступки по защите разработок и запустив, среди прочего, программу AI Cyber Challenge. Наиболее масштабные действия администрации были предприняты в октябре, когда президент издал масштабный указ, устанавливающий широкие меры защиты и лучшие практики в отношении конфиденциальности пользователей, прозрачности работы правительства и общественной безопасности в будущих разработках ИИ федеральными подрядчиками. Сенат и Палата представителей США также были заняты в этом году: они провели слушания в Конгрессе по правилам федерального надзора за индустрией ИИ, организовали пару саммитов по безопасности ИИ и разработали законопроект (который еще не прошел голосование).

Перспективы OpenAI на 2024 год и далее

В новом году OpenAI теряет лидерство. Генеральный директор Сэм Альтман контролирует компанию крепче, чем когда-либо, все несогласные голоса в совете директоров, призывающие к осторожности, были заглушены, и компания готова к дальнейшему расширению своей деятельности в 2024 году, поскольку технология продолжает свое глобальное продвижение. Ожидается, что в новом году конкуренты OpenAI покажут себя с лучшей стороны: Google, Microsoft и Amazon будут тратить свободные средства на исследования в области ИИ, чтобы догнать и перегнать платформу GPT.

Несмотря на то, что все увлечение ChatGPT началось с индивидуальных пользователей, Пол Сильверглейт, вице-председатель Deloitte LLP, считает, что в 2024 году наибольшие успехи будут достигнуты за счет корпоративных приложений. "Ожидайте, что генеративный ИИ будет интегрирован в корпоративное программное обеспечение, предоставляя все большему числу работников сферы знаний инструменты, необходимые им для более эффективной работы и принятия лучших решений", - написал он в недавнем релизе.

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Согласно недавнему исследованию McKinsey & Company, нынешнее поколение систем разговорного ИИ "имеет потенциал для автоматизации рабочих операций, отнимающих от 60 до 70 процентов времени сотрудников" благодаря быстрому развитию технологий обработки естественного языка, а "половина современных рабочих операций" может быть автоматизирована без участия человека "между 2030 и 2060 годами". Это на десятилетие раньше, чем предполагалось ранее.