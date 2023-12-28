Пока что поклонники Apple могут радоваться тому, что желанные смарт-часы вернулись на полки магазинов, но эта история еще далека от завершения.

Компания Apple, известная своими передовыми технологиями, недавно столкнулась с серьезным препятствием при выпуске линейки смарт-часов Apple Watch Series 9 и Ultra 2. Комиссия по международной торговле США (ITC) наложила запрет на продажу этих продуктов, сославшись на нарушение патентов. Это решение, основанное на иске производителя медицинского оборудования Masimo, поставило под угрозу бизнес Apple по производству смарт-часов стоимостью 17 миллиардов долларов. Однако апелляционный суд в Вашингтоне дал временную передышку, отменив запрет и разрешив Apple возобновить продажи.

Masimo подала иск против Apple, ссылаясь на нарушение патента

Источник: Apple

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Конфликт начался с того, что компания Masimo обвинила Apple в нарушении патентов, связанных с технологией измерения насыщенности крови кислородом. Это привело к решению ITC запретить импорт и продажу некоторых моделей Apple Watch. Этот шаг имел большое значение, поскольку вынудил Apple прекратить продажи. Несмотря на 60-дневный срок рассмотрения дела Белым домом, на запрет не было наложено вето, что усугубило проблемы Apple.

Ответ Apple был многогранным. Оспаривая решение ITC, компания также разработала обновление программного обеспечения, потенциально смягчающее проблему нарушения патентов. Это обновление находится на стадии рассмотрения, и решение по нему ожидается в ближайшее время. Между тем, временное снятие запрета апелляционным судом - долгожданное событие для Apple. В заявлении компании подчеркивается ее стремление разрабатывать ведущие в отрасли технологии для здоровья и хорошего самочувствия.

Эта ситуация подчеркивает сложное взаимодействие между инновациями, патентными правами и рыночной конкуренцией. Борьба Apple за защиту своих прав на продукцию и интеллектуальную собственность от претензий Masimo подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются технологические компании в условиях жесткой конкуренции и сложной правовой ситуации. За исходом этой юридической битвы будут пристально следить, поскольку она может иметь значительные последствия для того, как технологические компании будут внедрять инновации и защищать свои изобретения в будущем.

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Пока что поклонники Apple могут радоваться тому, что желанные смарт-часы вернулись на полки магазинов, но эта история еще далека от завершения. Окончательное решение по апелляции и последствия обновления программного обеспечения определят дальнейший курс развития линейки смарт-часов Apple и, возможно, создадут прецедент в патентных спорах, которые ведутся в технологической отрасли.