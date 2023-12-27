Microsoft Copilot предоставляет бесплатный доступ к последней модели OpenAI GPT-4

Microsoft Copilot, судя по всему, незаметно распространяется среди пользователей Android. Copilot, работающий на базе новейших моделей OpenAI GPT-4 и DALL-E 3, способен генерировать контент и создавать визуальные эффекты на основе базовых текстовых описаний и запросов. Это чатбот Bing Chat AI от Microsoft и другие существующие функции ИИ, ребрендированные и объединенные в генеративный помощник ИИ. Несмотря на то, что компания еще не объявила об официальном релизе, Microsoft Copilot уже присутствует в Play Store Google и доступен для загрузки всем пользователям устройств на Android.

В каталоге Play Store Microsoft Copilot указано как бесплатное приложение, но предполагается, что оно может быть куплено в приложении. Согласно каталогу в Play Store, приложение последний раз обновлялось 19 декабря. Microsoft провела ребрендинг своего ИИ Bing Chat в Copilot в сентябре этого года. Однако, в отличие от Bing Chat, новое приложение полностью посвящено предоставлению доступа к ИИ-помощнику Microsoft в разговоре. Оно не отвлекает от поисковой системы Bing и вознаграждений, но реклама в новом приложении будет появляться время от времени.

реклама

Источник: Microsoft

Copilot, как следует из объявления, предлагает бесплатный доступ к моделям искусственного интеллекта OpenAI GPT-4 и DALL-E 3, которые, как утверждается, помогут предложить пользователям "быстрые, сложные и точные ответы, а также способность создавать захватывающие визуальные эффекты" из простых текстовых подсказок.

Приложение Microsoft Copilot для Android не требует от пользователей входа в учетную запись Microsoft. Однако компания объясняет, что вход с помощью идентификатора электронной почты Microsoft позволит задавать "больше вопросов" и "дольше общаться" с чатботом. Приложение также запрашивает разрешение на указание приблизительного местоположения, но сообщать его не обязательно. Тумблер в приложении Microsoft Copilot позволяет пользователям включить доступ к GPT-4, который, как предупреждает приложение, будет "медленнее во время творческой работы".

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Между тем, в отчете Windows Latest со ссылкой на внутренние источники сообщается, что Microsoft работает над iOS-версией Copilot. В сообщении утверждается, что она "почти готова" и может быть запущена в ближайшее время, хотя сроки не называются. На данный момент пользователи iOS могут получить доступ к Microsoft Copilot через приложение Bing Chat.