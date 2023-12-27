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dima0782
Microsoft тестирует метод переустановки Windows 11 через Windows Update
Ожидается, что эта новая функция появится в обновлении Windows 11 Moment 5 Update, запланированном на февраль 2024 года

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В скором времени Microsoft представит новую встроенную систему восстановления, которая позволит переустановить или восстановить Windows 11 через Windows Update. Это будет происходить без потери существующих файлов. Нововведение будет называться "Устранение проблем с помощью Windows Update".

На данный момент эта функция является лишь условным обозначением. Новую настройку можно найти в разделе "Настройки > Система > Восстановление" для Windows 11. Правомочные каналы Insider, такие как Canary Channel, могут использовать BETA-версию для восстановления своей ОС Windows 11 Insider Preview Build 25905. Microsoft упоминала об этой функции полгода назад в своем блоге. Однако размещение этой опции в публичных тестовых версиях Windows 11 свидетельствует о ее скорой готовности.

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источник: Microsoft

До сих пор лучшим способом переустановки или восстановления Windows 11 с сохранением файлов было использование опции "обновления на месте" в Microsoft Media Creation Tool. Хотя оба варианта позволяют восстановить операционную систему с сохранением файлов, обновление на месте, как известно, занимает много времени. В своем блоге Microsoft сообщает, что новый инструмент ускорит этот процесс и может быть полезен во многих случаях.

Другие особенности кумулятивного обновления Moment 5

Функция "Устранение проблем с помощью Windows Update" может быть интегрирована в обновление Windows 11 Moment 5, которое, как ожидается, будет выпущено в феврале 2024 года. Moment 5 будет кумулятивным обновлением, которое обычно распространяется через Windows Update, как и предыдущие обновления "Moment". Также ожидается, что это будет последнее обновление для Windows 11 в 2024 году, а крупное обновление выйдет в 2025 году. При этом в нем будет несколько оптимизаций QOL, например, упрощение использования цифровых ручек. Другие функции, такие как возможность удаления некоторых встроенных приложений (например, Edge и Cortana), будут доступны только для ПК с Windows 11 в Европейской экономической зоне.

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Грядущее обновление Moment 5 для Windows 11 запланировано на февраль 2024 года. 

#microsoft #windows #обновление windows 11 #windows update
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