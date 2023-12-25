Пока что функция тестируется в основном в США, а в Европе появляется только сейчас

Похоже, что функция, анонсированная Google некоторое время назад, наконец-то появится в приложении "Messages". Речь идет, конечно же, о генерации ответов на полученные SMS, а точнее, RCS.

RCS - это, конечно же, новый стандарт обмена сообщениями, который вытеснил SMS. На Android все, что вам нужно, - это приложение Google Messages и включенный Wi-Fi, чтобы отправлять их совершенно бесплатно. Это работает довольно хорошо, и компания решила еще больше автоматизировать это приложение с помощью GPT Chat - генерирования ответов на полученные сообщения.

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Ряд пользователей уже сообщают о наличии этой функции у них:

Пока что функция тестируется в основном в США, а в Европе появляется только сейчас. Интересно, что когда она появится в Польше, в теории это не будет чем-то необычным, поскольку Google уже давно тестирует генерацию ответов на электронные письма и даже подсказки о том, какие слова следует использовать в сообщении.

Поэтому весьма сомнительно, что наши сообщения дойдут до штаб-квартиры гиганта. По его мнению - они не нужны и не будут использоваться для обучения языковой модели машинного обучения.

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Стоит отметить, что альтернатива RCS, iMessage, существует на iPhone уже несколько лет, и есть много признаков того, что Apple интегрирует свое приложение с решением Google.