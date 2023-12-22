В iOS 17.2.1 появилось важное исправление, связанное с расходом батареи

Во вторник компания Apple выпустила очередное обновление системы для владельцев iPhone. Вышла версия iOS 17.2.1, в которой исправлены ошибки. Как стало известно, в некоторых странах в примечаниях к релизу упоминается устранение проблемы, из-за которой батарея могла разряжаться быстрее.

Важные изменения, внесенные в iOS 17.2.1

На данный момент последней доступной версией iOS является 17.2.1. Обновление до этой версии стало доступно для поддерживаемых iPhone во вторник, 19 декабря. Во многих странах информация об этом обновлении лишь упоминает об исправлении важных ошибок, но не раскрывает никаких конкретных деталей на эту тему. Как выяснилось, пользователи iPhone в некоторых странах получили больше информации об этом обновлении, в том числе одну очень важную.

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фото: donanimgunlugu.com

Брэндон Буч, ведущий канал об устройствах и программном обеспечении от Apple, отметил, что в примечаниях к релизу для японцев есть небольшой фрагмент, в котором говорится об исправлении ошибки с расходом батареи. Мы можем прочитать, что обновление iOS 17.2.1 устраняет проблему, из-за которой батарея могла разряжаться быстрее при определенных условиях. Более того, эта же информация появилась и в китайской версии. Похоже, что Apple по какой-то причине решила включить упоминание об устранении этой важной ошибки только в релизы для определенных стран.

Один из пользователей пишет о заметном улучшении

То, что упомянутое исправление является частью обновления iOS 17.2.1, похоже, подтверждается сообщением на Reddit. Один из пользователей платформы написал, что с тех пор, как его iPhone работает под управлением iOS 17.2.1, батарея стала работать гораздо лучше. Поэтому странно, что Apple не захотела показать это во всех странах.

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Обновление до iOS 17.2.1 могут загрузить пользователи следующих моделей: iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone SE 2, iPhone SE 3 и моделей серий iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 и iPhone 15. Стоит также отметить, что во вторник стало доступно обновление iOS 16.7.4, которое предназначено для старых моделей без возможности установки iOS 17 или более новой версии. Следующее крупное обновление для iPhone, iOS 17.3, можно ожидать где-то в январе или феврале.