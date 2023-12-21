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dima0782
Apple Vision Pro ожидают в феврале
Производство Vision Pro идет полным ходом

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Мы уже давно слышали, что Vision Pro, гарнитура виртуальной реальности от Apple стоимостью 3500 долларов, скорее всего, будет представлена в начале 2024 года. И вот теперь у нас есть конкретные сроки. В новом докладе говорится, что Apple нацелилась на февраль и что производство "идет полным ходом".

Сообщение поступило от Bloomberg [paywall], чьими источниками являются наши старые знакомые "люди, осведомленные в этом вопросе". По словам этих людей, Apple планирует подготовить устройства для покупателей в конце января, чтобы их розничный дебют состоялся в феврале 2024 года.

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Этим срокам придала дополнительную убедительность сама Apple: на этой неделе она разослала разработчикам программного обеспечения электронные письма с призывом подготовиться к старту, протестировав свои приложения и отправив их в Apple. Обычно Apple делает это за месяц или около того перед большим обновлением iOS, macOS или iPadOS, так что это говорит о том, что Vision Pro уже почти готов.

Запуск будет осуществляться только в США, и февраль - это скорее цель, чем определенный срок: в последний момент могут возникнуть проблемы, из-за которых устройство не будет готово вовремя, а сложность этого запуска повышает вероятность этого. 

Это гораздо более сложный проект, чем, скажем, запуск iPhone 15: Vision Pro требует специальной подгонки и настройки, и если это не будет сделано должным образом, гарнитура может показаться слишком тяжелой, а дисплей не будет отображать все, что нужно пользователю. Для такой настройки требуются специальные помещения, персонал и обучение, чего не требуется для других продуктов Apple.

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У нас нет никаких сведений о том, когда Apple намерена запустить Vision Pro в другие страны, это сложный продукт: по мнению Bloomberg, если устройство привлечет покупателей, "Apple может оказаться в положении, когда не сможет производить достаточное количество устройств в течение нескольких месяцев".

#apple #vision pro #очки виртуальной реальности #vision pro ar
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