Китайский чипмейкер Montage Technology представил новые процессоры для центров обработки данных под брендом Jintide

Китайский чипмейкер Montage Technology представил новые процессоры для центров обработки данных под брендом Jintide, основанные на новейшей архитектуре Intel Emerald Rapids Xeon.

Линейка Jintide пятого поколения предлагает варианты от 16 до 48 ядер для корпоративных заказчиков, которым требуется повышенная безопасность, соответствующая требованиям китайских государственных и коммерческих структур. Опираясь на давнее сотрудничество с Intel, Jintide сочетает стандартные высокопроизводительные микроархитектуры Xeon с дополнительными встроенными блоками мониторинга и шифрования, PrC (Pre-check) и DSC (Dynamic Security Check), которые являются функциями безопасности, используемыми китайцами.

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Процессоры сохраняют производительность CPU, присущую предложениям Intel, только с дополнительными функциями безопасности, необходимыми китайскому правительству для защиты национальной безопасности. Несмотря на отсутствие моделей с максимальным количеством ядер, новые чипы Jintide предоставляют такие возможности Emerald Rapids, как 8-канальная память DDR5-5600, 80 линий высокоскоростного PCIe 5.0 и повышенная тактовая частота выше 4,0 ГГц. Процессоры обеспечивают масштабирование 2S, позволяя создавать двухсокетные системы с 96 ядрами и 192 потоками.

Цена на процессоры пока не разглашается, но, скорее всего, она будет выше, чем заявленная Intel, из-за необходимости настройки системы безопасности. Однако, поскольку Jintide полностью соответствует строгим китайским государственным нормам и правилам обработки данных, стоимость становится второстепенной для целевых клиентов, нуждающихся в соответствующем оборудовании для центров обработки данных.

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С другой стороны, Intel получает расширенный доступ к растущему китайскому рынку и при этом избегает последствий со стороны правительства США, которое находится на тропе войны с Китаем.