KB5033375 - это обязательное обновление Windows 11 от декабря 2023 года

Microsoft уже не раз баловала Windows обновлениями, и этот раз не стал исключением. Один из обязательных патчей исправляет несколько проблем, но в то же время негативно влияет на работу Wi-Fi у некоторых пользователей.

KB5033375 - это обязательное обновление Windows 11 от декабря 2023 года. Оно устраняет несколько ошибок, но есть сообщения о том, что оно ухудшает работу Wi-Fi у некоторых пользователей. Сообщается о падении скорости передачи данных по Wi-Fi после установки упомянутого патча, но это еще не все. Также утверждается, что Wi-Fi разрывает соединение с Интернетом.

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Один из пользователей Windows 11 22H2 рассказал, что качество Wi-Fi упало настолько, что даже поисковая система Google работает медленно. Некоторые считают, что проблема ограничивается старыми беспроводными картами Qualcomm, которые в основном используются в университетских компьютерах и различных учреждениях.

В сопроводительной документации Университет Нью-Хейвена предупредил, что "последнее обновление Windows, выпущенное 12 декабря 2023 года, привело к тому, что пользователи не смогли подключиться к беспроводным сетям. Данное обновление носит название KB5033375". Хотя ошибка затрагивает адаптеры Qualcomm, решение проблемы возможно связано с повреждением настроек PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) в Windows, вызванным последними обновлениями.

Как отмечают некоторые, проблема затрагивает Wi-Fi соединения, использующие протокол PEAP. В одной из тем на форумах Microsoft говорится, что проблемы с Wi-Fi появляются при использовании WPA2 Enterprise SSID в стандарте 802.11r. Отключение стандарта 802.11r, похоже, позволяет восстановить соединение, однако это не совсем правильное решение.

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Проблема широко распространена, что подтверждается сообщениями из различных университетов и учебных заведений. Microsoft пока не подтвердила сообщения о проблемах с Wi-Fi или PEAP в Windows. Интересно, что ошибка, похоже, затрагивает как минимум два обновления, выпущенных в декабре - KB5033375 (обязательное обновление безопасности) и KB5032288 (необязательное обновление). Пока что идеального решения проблемы Wi-Fi не существует, поэтому нам остается ждать обновления, которое окончательно исправит ситуацию.