Самые интеллектуальные и производительные устройства Samsung Galaxy Books

Samsung - последний производитель, который использует новые процессоры Intel Core Ultra для линейки ноутбуков и устройств 2-в-1.

Серия Samsung Galaxy Book 4 включает в себя Galaxy Book 4 Ultra, Book 4 Pro и Book 4 Pro 360. В каждом из них используется искусственный интеллект для улучшения функциональности - в соответствии с новейшими чипсетами Intel - и графические технологии вплоть до Nvidia RTX 4070, так что они также могут справиться с дерзкой игровой сессией или двумя.

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Новый процессор Intel Core Ultra 9 обеспечивает более быструю и мощную обработку данных, а также включает специальный блок нейронной обработки (NPU), который добавляет аппаратную поддержку при работе с функциями искусственного интеллекта.

Его можно найти в Samsung Galaxy Book 4 Ultra, который поставляется с новой оптимальной системой охлаждения и повышенной энергоэффективностью. В совокупности это означает, что ноутбук может дольше работать от одной зарядки.

Кроме того, ноутбук заряжается очень быстро: всего через 30 минут после подзарядки батарея заряжается на 55 процентов. Это стало возможным благодаря использованию адаптера мощностью 140 Вт.

В каждой из новых моделей, включая Book 4 Pro и Book 4 Pro 360, используется дисплей Dynamic AMOLED 2X с функцией улучшения зрения, которая автоматически улучшает видимость и цветопередачу на открытом воздухе. Все они также оснащены сенсорным экраном.

Samsung Galaxy Book 4 Ultra оснащен 16-дюймовым дисплеем с разрешением WQXGA+ (2880 x 1800). Samsung Galaxy Book 4 Pro выпускается с 14- и 16-дюймовыми дисплеями с тем же разрешением, что и Ultra. А модель Pro 360 имеет 16-дюймовый дисплей с аналогичными характеристиками.

Динамики поставляются под собственным брендом AKG. Они поддерживают Dolby Atmos.

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Все три устройства поступят в продажу сначала в Корее в январе 2024 года. Затем будут выпущены по всему миру, и они будут доступны в нескольких цветовых вариантах, включая Moonstone Grey и Platinum Silver.