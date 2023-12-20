Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
Ноутбуки Samsung серии Galaxy Book 4 предназначены не только для WFH, но и для игр
Самые интеллектуальные и производительные устройства Samsung Galaxy Books

реклама

Samsung - последний производитель, который использует новые процессоры Intel Core Ultra для линейки ноутбуков и устройств 2-в-1.

Серия Samsung Galaxy Book 4 включает в себя Galaxy Book 4 Ultra, Book 4 Pro и Book 4 Pro 360. В каждом из них используется искусственный интеллект для улучшения функциональности - в соответствии с новейшими чипсетами Intel - и графические технологии вплоть до Nvidia RTX 4070, так что они также могут справиться с дерзкой игровой сессией или двумя.

реклама

Новый процессор Intel Core Ultra 9 обеспечивает более быструю и мощную обработку данных, а также включает специальный блок нейронной обработки (NPU), который добавляет аппаратную поддержку при работе с функциями искусственного интеллекта.

Его можно найти в Samsung Galaxy Book 4 Ultra, который поставляется с новой оптимальной системой охлаждения и повышенной энергоэффективностью. В совокупности это означает, что ноутбук может дольше работать от одной зарядки.

Кроме того, ноутбук заряжается очень быстро: всего через 30 минут после подзарядки батарея заряжается на 55 процентов. Это стало возможным благодаря использованию адаптера мощностью 140 Вт.

В каждой из новых моделей, включая Book 4 Pro и Book 4 Pro 360, используется дисплей Dynamic AMOLED 2X с функцией улучшения зрения, которая автоматически улучшает видимость и цветопередачу на открытом воздухе. Все они также оснащены сенсорным экраном.

Samsung Galaxy Book 4 Ultra оснащен 16-дюймовым дисплеем с разрешением WQXGA+ (2880 x 1800). Samsung Galaxy Book 4 Pro выпускается с 14- и 16-дюймовыми дисплеями с тем же разрешением, что и Ultra. А модель Pro 360 имеет 16-дюймовый дисплей с аналогичными характеристиками.

Динамики поставляются под собственным брендом AKG. Они поддерживают Dolby Atmos.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Все три устройства поступят в продажу сначала в Корее в январе 2024 года. Затем будут выпущены по всему миру, и они будут доступны в нескольких цветовых вариантах, включая Moonstone Grey и Platinum Silver.

#ноутбук #самсунг #galaxy book 4 #samsung galaxy book 4
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

REV-9: необычный ноутбук с 64-ядерным процессором и настольной RTX 4080
Представлен необычный ноутбук REV-9 с жидкостным охлаждением
Xinjuneng Yunguai REV-9 стал первым в мире ноутбуком с процессором AMD EPYC
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США рассказали, почему российский истребитель шестого поколения МиГ-41 никогда не взлетит
20
У Илона Маска появился сильный конкурент – спутниковый интернет HughesNet быстрее и дешевле Starlink
11
КнААЗ готовит к передаче в войска эскадрилью Су-57
3
Сообщается, что ремонтные работы над десантным кораблём "Александр Шабалин" завершились
+
Китайский космический самолет выпустил в космос загадочные объекты
2
6 бесплатных игр в Steam
+
Представлен самый мощный робот-гуманоид за 150 000 долларов - разбираемся на что он способен
7
Xiaomi прощается с MIUI, выпустив 3-минутное видео, показывающее эволюцию мобильной ОС
2
Инсайд: AirPods четвёртого поколения будут иметь новый дизайн и функции Pro-версии
+
Японская корпорация Toshiba завершает свою историю на Токийской фондовой бирже
3
Власти США берут под контроль крипторынок – ФБР и ЦРУ смогут блокировать транзакции Tether USDT
2
L3Harris запускает производство спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет
+
Google получила 4,6 миллиарда рублей штрафа за повторный отказ удалить запрещённую в России информацию
2
В РФ представили первый надводный дрон-камикадзе под названием «Одуванчик»
7
Tesla решила проблемы обработки нержавеющей стали для Cybertruck с помощью уникальных технологий
1
ЕС продлили экстренный предел цен на природный газ
+
В следующем году ВКС России получат два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М
2
Galaxy A52 5G получит обновление One UI 6 на Android 14.
+
Китайцы перепаковывают серверные процессоры Intel Xeon и продает их под своей торговой маркой
+
Санкции США вынудили банки РФ остановить цифровизацию и вернуть традиционное обслуживание клиентов
1

Популярные статьи

Чудо-частица: Аксионы могут объяснить не только темную материю и темную энергию, но и кое-что еще
9
Сокет 775: P965 + Xeon X5460 - свежайшая сборка к новому 2024 году, мой личный опыт
124
Неопределенное будущее российского гиперзвукового истребителя Миг-41 - факт или вымысел
14
Почему ИС-7 не стал успешным проектом
3
Какие игры для ПК чаще всего скачивают любители бесплатного пиратского контента в декабре 2023 года
9
Небольшое тестирование кулера Jonsbo CR-1000 v2 PRO Color
2
Выбираем лучшие процессоры 2023 года – почему нам не удалось найти идеальный процессор
22
Краткое тестирование в игре Hellblade: Senua’s Sacrifice
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI
2
Китай наносит ответный удар США за вооружение Тайваня
+

Сейчас обсуждают

glavhyilo
09:49
зеле уже всё,ему красную карточку показали.
NBC News: Наглость и шантаж Зеленского стал его главной ошибкой в общении с Западом
Чaтo-Б0t
09:47
Просто дряхлеющему хихимону страшно за свои активы, вот и мажет каклам по сусалам, а те и рады глотать да скакать цапом от счастья, когда слышат очередные обещалки из-за лужи.
Кирби: преждевременно говорить об использовании активов России для Украины
Сергей Медведев
09:44
И таки да-"Лох не мамонты, не вымрет никогда"
В Южной Корее изобрели генератор электромагнитной энергии, не использующий топливо
ManLee
09:43
А ещё сделать его без гусениц и круглым, как колобок !!! Во аппарат будет !!!
E-100 - сверхтяжелый немецкий танк массой 136 тонн, который не успел пойти в производство
Сергей Медведев
09:40
Остапы, покажите фокус для начала. А то, методичка езды по ушам полный швах. Даже про НьюВасюки промолчали шлемазлы. А ведь могли всё это красиво завернуть, как торжественный обед у императора. А то п...
В Южной Корее изобрели генератор электромагнитной энергии, не использующий топливо
unhurtable
09:40
Еще раз - речь не о покупке с нуля а о апгрейде существующего конфига - нафига мне менять мать, вполне неплохую(Fatal1ty X370 Gaming K4 с нормальным звуком и усилком на на уши, с добавленным AX200 - н...
Новый процессор AMD Ryzen 7 5700 для платформы Socket AM4 обрёл предварительный ценник
Redneck_prm
09:38
У совковой микрокомпьютерной индустрии было три беды: 1. Отсутствие возможности делать кастомные чипы, что вынуждало проектировать схемы на основе той скудной элементной базы, что была доступна. Как и...
Топ 10 компьютеров СССР по моему мнению
Ник Хобо
09:38
"поверхность оказалась не обработанной и похожей на наждачную бумагу. При долгих игровых сессиях с активным геймплеем кисти стираются до крови" Такое ощущение, что вы когда говорите - бредите. Пару ле...
Плюсы и минусы игровой консоли Xbox series X
glavhyilo
09:36
там 300 миллиардов и были как наживка на крупную рыбу подкинуты европе,чтоб евро и доллар похоронить,если их вдруг заберут.Там специально так сделано.
The New York Times: США обсуждают с союзниками, как направить российские активы на помощь Украине
Валера Вайцулевич
09:35
Стать?ну становись
У Илона Маска появился сильный конкурент – спутниковый интернет HughesNet быстрее и дешевле Starlink
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем