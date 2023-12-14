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dima0782
США: Китай не может удовлетворить спрос Huawei на 7-нм чипы
Несмотря на санкции, SMIC продолжает развивать свой 7-нм технологический узел и, по слухам, работает над технологией 5-нм класса.

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Министерство торговли США выразило сомнения в потенциальной способности компании Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) для массового производства чипов по 7-нм технологии.

Несмотря на то, что SMIC не обладает достаточными возможностями для удовлетворения потребностей Huawei в поставках достаточного количества чипов, Министерство инспекции считает, что ограничения, наложенные на китайский полупроводниковый сектор, в частности на SMIC, соответствуют намерениям Министерства. Главным виновником путаницы является HiSilicon Kirin 9000S компании Huawei, произведенный SMIC по технологическому процессу второго поколения 7-нм класса. Этот процессор, хотя и имеет сильное сходство с чипом Huawei Kirin 9000 2020 года, произведенным TSMC по технологии N5, работает на более низкой тактовой частоте, что приводит к снижению производительности по сравнению с предшественником. Несмотря на это, для Huawei и SMIC это значительный прогресс, хотя по производительности они отстают от Qualcomm и Apple.

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США считают, что SMIC не может предоставить достаточное количество SoC Kirin 9000S для Huawei из-за ограниченного доступа к современным инструментам, не говоря уже о других клиентах, хотя Huawei обещает продать миллионы смартфонов в следующем году.

Несмотря на санкции, SMIC продолжает развивать свой 7-нм технологический узел и, по слухам, работает над технологией 5-нм класса. В сентябре, во время запуска серии Mate 60 на базе 7-нанометровой SoC, произведенной в стране, в Китае находилась министр торговли Джина Раймондо, что еще больше накалило обстановку.

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Министерство торговли начало расследование по 7-нанометровому чипу Huawei в сентябре в Бюро промышленности и безопасности (BIS) и сегодня представило некоторые из своих выводов. Давление со стороны законодателей-республиканцев нарастает, и они требуют от BIS более строго ограничить доступ Huawei и SMIC к американским поставщикам и технологиям, разработанным в США. Они призывают полностью отрезать эти компании от американских передовых технологий.

#сша #китай #технологии #smic #сша vs китай #сша vs россия
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