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Лучшие наушники Apple - AirPods Pro 2, которые в начале этого года получили обновление, обеспечивающее зарядку по USB-C вместо привычного разъема Lightning. Apple теперь предлагает зарядный чехол USB-C в качестве отдельной покупки. Однако он совместим только с AirPods Pro 2. Если у вас есть более старая пара Pro или не-Pro AirPods, вам не повезло.
Чехол, или, если дать ему полное название, MagSafe Charging Case (USB-C) for AirPods Pro (2nd Generation), уже доступен в продаже у Apple. Цена составляет - 99 долларов.
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СТОИТ ЛИ ПОКУПАТЬ ЧЕХОЛ ДЛЯ ЗАРЯДКИ USB-C ОТ APPLE?
Одно из главных преимуществ здесь - для пользователей iPhone 15, поскольку чехол USB-C можно заряжать непосредственно от порта USB-C вашего iPhone.
В зарядном чехле есть не только разъем, но и кое-что еще: чехол теперь пыле- и водонепроницаем по стандарту IP54, чего не было в чехле Lightning. В остальном у него тот же разъем U1 для точного определения местоположения Find My, тот же динамик и тот же разъем для ремешка.
Важно отметить, что обновление чехла до версии USB-C не приведет к какому-либо другому усовершенствованию AirPods Pro 2: обновленные AirPods Pro 2 немного отличаются от своих предшественников тем, что Apple называет новой "акустической архитектурой" и улучшенной совместимостью с Vision Pro. Есть некоторые споры о том, лучше ли они звучат на устройствах, не поддерживающих Vision Pro, но авторы обзоров, утверждающие, что они могут заметить разницу, обычно говорят, что разница не столь значительна.
Если у вас уже есть AirPods Pro 2 и вы не потеряли чехол, то нет никаких веских причин для обновления, если только вам не нужна зарядка USB-C от iPhone 15.