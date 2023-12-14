Студия Insomniac Games, ответственная за "Человека-паука", по сообщениям, стала жертвой кибератаки

Кибератаки - это, к сожалению, обычное явление, и студии-разработчики тоже часто становятся их жертвами. На этот раз взлому подверглись серверы Insomniac Games, создателей Marvel's Spider-Man. Sony уже отреагировала на случившееся.

Студия Insomniac Games, ответственная за "Человека-паука", по сообщениям, стала жертвой кибератаки, причем злоумышленники угрожают раскрыть конфиденциальные данные сотрудников, а также текущие и готовящиеся проекты. Как сообщает Cyber Daily, группировка Rhysida опубликовала в сети данные, подтверждающие ее заявление об успешном взломе студии, принадлежащей Sony. Утверждается, что в распоряжении киберпреступников есть информация об игре Wolverine. Также в их распоряжении оказались сканы паспортов сотрудников, личный документ, связанный с актером озвучивания Человека-паука Юрием Ловенталем, внутренние электронные письма и конфиденциальная документация. Группа Rhysid угрожает опубликовать украденные данные в течение семи дней, а также организует аукцион со стартовой ценой в 50 биткойнов ( приблизительно 2 миллиона долларов).

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На этот вопрос отреагировала компания Sony, которая в своем заявлении сообщила, что ей о взломе серверов Insomniac известно, и она расследует это дело. "Мы знаем о сообщениях, что Insomniac Games стала жертвой кибератаки", - заявила компания. "В настоящее время мы расследуем ситуацию. У нас нет оснований полагать, что пострадали другие подразделения SIE или Sony".

В сентябре Sony заявила, что начала расследование после того, как группа разработчиков вымогательского ПО заявила, что взломала системы японской компании и угрожала продать тайник с якобы украденными данными. Студия Insomniac анонсировала игру Wolverine в сентябре 2021 года, как и недавно вышедший Spider-Man 2, причем первый, как утверждается, находится "на очень ранней стадии разработки". Обнародование данных, касающихся, в частности, этого проекта, несомненно, сильно ударит по разработчикам.

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Стоит напомнить, что Activision Blizzard, среди прочих, уже становилась жертвой киберпреступников в прошлом. Среди похищенных данных - расписание релизов серии Call of Duty на 2023 год, которое является огромным кладезем знаний для поклонников бренда. По данным vx-underground, атака произошла на Slack компании. В этом случае, вероятно, виноват один из сотрудников. К сожалению, компании, связанные с технологиями или игровой индустрией, являются благодатной почвой для хакеров.