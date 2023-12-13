Процессоры Ryzen Threadripper 7000 от AMD появились на рынке месяц назад и имеют значительный потенциал для разгона.

Процессоры Threadripper 7000 от AMD обладают огромным разгонным потенциалом и продолжают лидировать в сегменте рабочих станций и HEDT, не имея реальной конкуренции. Процессоры и несколько материнских плат TRX50 уже доступны на рынке, и первые пользователи сообщают, что разгон может привести к аннулированию гарантии.

Процессоры Ryzen Threadripper 7000 от AMD появились на рынке месяц назад и имеют значительный потенциал для разгона. Однако добиться этого не так просто, как может показаться на первый взгляд. Даже если материнская плата предлагает опцию OC, ее использование приведет к аннулированию гарантии на процессор. Информация об этом содержится в BIOS материнских плат и подтверждается различными источниками, в том числе известным оверклокером Shatterbencher.

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Получив доступ к BIOS материнских плат TRX50 и активировав поддержку разгона, пользователи получают предупреждение о том, что разгон процессоров AMD Threadripper 7000 приведет к аннулированию гарантии. Активация режима OC приводит к появлению постоянной записи, что отличает его от стандартных потребительских процессоров. AMD может легко проверить такие изменения, если пользователь попытается разогнать процессор и сообщит об этом по гарантии. После разгона процессора AMD Threadripper 7000 производитель отказывает в гарантии на любые непредвиденные проблемы. В этом нет ничего нового, поскольку аналогичная ситуация касается процессоров AMD Ryzen 7000 на платформе AM5. Компания ясно дает понять это в инструменте Ryzen Master, и даже активация функции PBO приведет к аннулированию гарантии. "Precision Boost Overdrive позволяет процессору работать за пределами спецификаций и заводских настроек. Применение этой функции аннулирует гарантию на устройство AMD, а также может аннулировать гарантии, предоставляемые производителем или продавцом системы".

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Все процессоры AMD Ryzen Threadripper 7000 и Threadripper PRO 7000 допускают полный разгон на платформах TRX50 и WRX90, но это относится только к наборам DIY. На OEM-платформах возможности разгона по умолчанию отключены.