Первый протестированный мини-ПК с поддержкой AirJet - Zotac's ZBox PI430AJ с невероятно тонким корпусом и процессором N300

Мини-ПК Zotac ZBox PI430AJ - первый компьютер, в котором используется безвентиляторный кулер AirJet от Frore System, и, как показало тестирование HKEPC, это не диковинка. Два кулера AirJet смогли удержать температуру процессора Intel N300 ниже 70 градусов Цельсия под нагрузкой, что позволило создать невероятно тонкий мини-ПК с впечатляющей производительностью.

AirJet - единственное решение для активного охлаждения ПК, в котором не используются вентиляторы; даже так называемые жидкостные кулеры все равно используют вентиляторы. Вместо вентиляторов AirJet использует ультразвуковые волны, которые имеют целый ряд преимуществ: низкое энергопотребление, практически бесшумная работа, а также гораздо более тонкий и компактный размер. Охладители AirJet также могут выполнять двойную функцию - всасывать и вытягивать воздух, в то время как вентилятор может только всасывать или вытягивать, но не делать и то, и другое.

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ZBox PI430AJ, оснащенный двумя младшими моделями AirJet Mini, которые способны охлаждать 5,25 Вт тепла каждая, имеет толщину всего 23,7 мм, или 0,93 дюйма. В мини-ПК установлен процессор Intel N300 Atom с TDP 7 Вт, и после того, как HKEPC подверг ZBox получасовому стресс-тесту, температура N300 достигла 67 C. Это все благодаря тому, что AirJet настолько тонок и может как забирать, так и выводить воздух.

Для сравнения, толщина мини-ПК Mini S12 Pro от Beelink с менее мощным N100, TDP которого составляет 6 Вт, составляет 1,54 дюйма (на 66 % толще, чем ZBox PI430AJ). Традиционные кулеры с вентиляторами просто не могут сравниться с кулерами AirJet по размерам, что, пожалуй, является главным преимуществом AirJet.

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Мини-ПК - не единственное применение, в котором кулеры AirJet могли бы преуспеть. Мобильные устройства, такие как ноутбуки и планшеты, также могли бы отказаться от вентиляторов в пользу AirJet и воспользоваться теми преимуществами, которыми обладает новейший ZBox от Zotac. Для более мощных чипов есть AirJet Pro, способный охлаждать 10,5 Вт тепла каждый. AirJet даже используется в системах хранения данных в дата-центрах, что говорит о том, что он предназначен не только для маломощных процессоров и может быть использован для различных компонентов, выделяющих тепло.