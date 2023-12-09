Ubisoft сообщает новые подробности

Assassin's Creed: Mirage получит обновление, которое, помимо прочего, представит режим "New Game+", но не только это, ведь оно еще и устранит различные ошибки. Стоит напомнить, что патч был заявлен как более масштабный, но в итоге предложит меньше улучшений.

Mirage получит режим New Game+

Assassin's Creed: Mirage получит долгожданный режим New Game+, который позволит игрокам пройти сюжет еще раз, сохранив при этом экипировку и уровень опыта главного героя. Обновление появится в игре на следующей неделе. Это еще одна функция, добавленная по просьбе сообщества, ранее это была возможность отключить хроматическую аберрацию. Стоит напомнить, что "New Game+" появилась и в предыдущих частях Assassin's Creed. Однако это не единственная геймплейная опция, которая будет присутствовать в Mirage.

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Ubisoft работает над режимом permadeath, который намного сложнее обычной игры, так как не дает второго шанса на ошибку и смерть. Короче говоря, если Басим умирает один раз, то вся игра начинается заново. Предполагается, что противники в permadeath будут сильнее и их будет сложнее победить. Permadeath выйдет не в этом году, а в начале 2024-го.

"Сотрудники продолжают работать над режимом permadeath, который, как предполагается, будет выпущен в обновлении в начале 2024 года", - написали разработчики. Assassin's Creed Mirage вышла 5 октября для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и PC, а версия для iPhone 15 Pro ожидается в начале 2024 года.

Через неделю после релиза Ubisoft отчиталась о том, что это был самый большой запуск игры на PS5 и Xbox Series X/S по количеству проданных единиц.

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"Учитывая, что число играющих сравнялось с предыдущими успешными запусками, такими как Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey, мы польщены положительным приемом", - говорится в сообщении.