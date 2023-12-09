Более крупная модель для любителей A1 Mini

Компания Bambu Lab рассказала о предстоящем высокоскоростном 3D-принтере, который должен появиться на рынке 14 декабря. В твиттере компании просто показан рендер принтера, очень похожего на Bambu Lab A1 mini, и написано: "Большой брат приедет на праздники". Только по изображению и формулировке можно догадаться, что это грядущее устройство будет полноразмерным Bambu Lab A1 (не мини).

И действительно, авторитет в области 3D-печати Uncle Jessy позже опубликовал изображение коробки (которое компания прислала ему с разрешением на публикацию), из которого ясно, что новый принтер - это действительно Bambu Lab A1, принтер с открытой рамой в стиле bed-slinger, который, как и его брат и сестра, будет работать быстро и оснащен дополнительным блоком AMS для многоцветной печати.

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Некоторые обозреватели и авторитетные люди, включая Uncle Jessy, уже получили в свои руки новый Bambu Lab A1, но информация об этом не разглашается. Однако, насколько нам известно, только Uncle Jessy было разрешено опубликовать фотографию и только коробки.

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Мы не знаем, сколько будет стоить новый принтер, но он, несомненно, будет немного дороже A1 Mini. Базовая модель A1 Mini стоит 299 долларов (в нее не входит AMS), поэтому цена A1 может составить 399 или 499 долларов. Мы сообщим больше информации о цене, когда она будет официально подтверждена.