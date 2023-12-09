Более дешевый OnePlus 12 может показаться подозрительно знакомым

Слухи о втором смартфоне OnePlus 12 ходили уже давно, но на презентации в Китае 5 декабря было представлено только одно устройство. Однако утечки продолжают поступать в отношении OnePlus 12R, и он может быть подозрительно похож на телефон, уже представленный на рынке.

Список спецификаций и изображение OnePlus 12 были опубликованы на сайте X (бывший Твиттер) информатором Абхишеком Ядавом, и, судя по всему, телефон имеет много общего с OnePlus 11.

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Если эти характеристики точны - а пока их не стоит принимать во внимание, - OnePlus 12R и 11 будут иметь одинаковый размер 6,7-дюймового экрана с частотой 120 Гц, чипсет Snapdragon 8 Gen 2 и две из трех задних камер (50-Мп основной и 32-Мп телескопический датчики).

Однако OnePlus 12R будет иметь несколько небольших отличий от 11-й модели: более емкий аккумулятор на 5500 мАч, а ультраширокая задняя камера может быть уменьшена с 48 Мп до 8 Мп, поскольку OnePlus стремится сэкономить средства, чтобы сохранить конкурентоспособную цену нового телефона.

Среди других функций, которые, по слухам, будут включены, - NFC, сканер отпечатков пальцев в дисплее, 100-ваттная зарядка, Android 14 и слайдер оповещений OnePlus.

СКОРО

Несмотря на то, что на мероприятии по запуску OnePlus 12R в Китае не было никаких признаков его брата, OnePlus подтвердила, что глобальный запуск состоится в начале 2024 года. Она также упомянула, что OnePlus 12 будет представлен вместе с другими продуктами на этом международном мероприятии, которое вполне может включать телефон 12R.

По слухам, OnePlus 12 и 12R могут появиться на рынке в январе, а 24 января называется потенциальной датой проведения мероприятия. Android Authority сообщает, что OnePlus 12R может появиться в Китае раньше, называя в качестве потенциальной даты запуска 17 декабря. Однако на родине бренда телефон может называться по-другому: утечки указывают на OnePlus Ace 3 в качестве названия для Китая.

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В общем, похоже, ждать осталось недолго, чтобы узнать все о OnePlus 12R и о том, насколько он будет или не будет похож на OnePlus 11.