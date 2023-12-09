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Зонд НАСА Psyche, который будет исследовать миллиардный астероид, расположенный между Марсом и Юпитером, все ближе к своей цели и только что преодолел ключевую веху в своей миссии. Аппарат впервые запустил свои камеры и передал на Землю первое изображение.
Psyche 16 - астероид, расположенный между Марсом и Юпитером, и один из крупнейших известных объектов такого типа, находящихся в поясе астероидов. По оценкам, его диаметр составляет около 220 км, это гигантский космический камень, который уже много лет будоражит воображение ученых. Предварительные исследования объекта показали, что Psyche состоит в основном из железа и никеля, но не исключено, что астероид содержит и другие ценные металлы, такие как золото или платина. Кроме того, это, вероятно, самый ценный космический объект, обнаруженный человеком.
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Мы узнаем больше о Psyche 16 в 2029 году, когда объект будет изучен зондом NASA, который проанализирует его, сделав, в частности, детальные снимки поверхности. NASA уже может вздохнуть с облегчением, так как только что проведенное тестирование камер показало, что эти устройства работают исправно. Агентство также показало первое изображение, которое зонд отправил обратно на Землю:
В ближайшие годы мы также получим больше космических фотографий с аппарата NASA Psyche. В 2026 году должны появиться снимки Марса, так как зонд пролетит близко к нему, а затем, уже в 2029 году, мы увидим изображения самого астероида.
Зонд НАСА использует необычную двигательную установку
По данным американского космического агентства, зонд летит к Psyche благодаря солнечно-электрической двигательной установке, использующей эффект Холла, которая получает энергию от больших солнечных батарей для создания электрических и магнитных полей. Они, в свою очередь, ускоряют и выбрасывают заряженные атомы или ионы ксенона (нейтральный газ, используемый в автомобильных фарах или плазменных телевизорах) с такой высокой скоростью, что создается тяга. Интересно, что каждый из четырех двигателей Psyche оказывает на нашу руку силу, равную силе воздействия одной батарейки AA. Однако со временем в пустоте космоса, лишенной трения, космический корабль будет медленно и неуклонно ускоряться, двигаясь с постоянно растущей скоростью. НАСА еще никогда не использовало эту двигательную установку за пределами Луны, поэтому миссия Psyche является важным испытанием для нее.