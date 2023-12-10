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Специалисты Городского колледжа Нью-Йорка (CCNY) создали новую технологию, которая способна значительно увеличить емкость носителей информации. Новая технология, использующая алмазы, предполагает мультиплексирование хранения в спектральной области, что позволяет хранить несколько различных изображений в одном и том же месте алмаза.
Исследование, опубликованное в журнале Nature Nanotechnology, было посвящено элементам в алмазах и подобных материалах, известным как "цветовые центры". Это атомные дефекты, которые могут поглощать свет и служить платформой для квантовых технологий. Исследователи CCNY использовали точный контроль электрического заряда этих фрагментов с помощью узкополосного лазера и в криогенных условиях.
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Как отмечает Том Делорд, ученый из CCNY:
"Каждое изображение хранится с помощью лазера немного другого цвета, что позволяет хранить разную информацию в разных атомах в одних и тех же микроскопических местах". Если этот метод окажется эффективным и в других материалах или при комнатной температуре, он может найти применение в вычислительных системах, требующих большой емкости памяти".
Результаты, полученные исследователями, действительно великолепны. Новый метод позволяет хранить впечатляющие 25 Гб данных на квадратный дюйм, что потенциально может изменить способ хранения и доступа к цифровой информации. Делорд добавляет:
"Этот новый подход позволил нам записывать и считывать крошечные биты данных на гораздо более высоком уровне, чем это было возможно ранее, вплоть до одного атома".
Разрешающая способность технологий оптической памяти определяется так называемым "дифракционным пределом" - наименьшим диаметром, на который может быть сфокусирован луч. Как правило, оптическая память увеличивает емкость за счет сокращения длины волны, что лежит в основе технологии Blu-ray. Новейшая технология, разработанная в CCNY, способна увеличить емкость оптической памяти, обойдя этот предел.