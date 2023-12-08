Вместе с самим анонсом мы также получили график, демонстрирующий внешний вид нового смартфона.

Линейка смартфонов бренда ASUS скоро пополнится новым предложением для геймеров. Ведь на своем профиле ASUS объявила о скорой премьере ROG Phone 8. Чего же нам ждать от этой модели?

ASUS объявляет о скором запуске ROG Phone 8

За прошедшие годы смартфоны стали для нас не просто инструментом для совершения звонков, отправки сообщений, просмотра почты или интернета. Сегодня эти устройства гораздо более совершенны, чем модели, скажем, десятилетней давности. Сегодня, например, нас уже не удивляет наличие в магазинах приложений для смартфонов таких игр, как Call of Duty. Вместо этого расширенные игры стимулируют спрос на соответствующее оборудование, обеспечивающее плавный игровой процесс. Одним из брендов, под которым продаются игровые смартфоны, является ASUS ROG. На данный момент последние устройства этого семейства относятся к линейке ROG Phone 7, но, похоже, скоро ей на смену придет следующее поколение. На самом деле, скорый запуск уже практически не вызывает сомнений. Именно поэтому ASUS опубликовала на своем профиле информацию о предстоящем дебюте ROG Phone 8.

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ASUS

Вместе с самим анонсом мы также получили график, демонстрирующий внешний вид нового смартфона. Благодаря ей мы знаем, что ASUS ROG Phone 8, как и его предшественник, предложит набор из 3 тыльных камер. Однако они будут немного смещены. Вместо горизонтального расположения, как в ROG Phone 7, здесь мы видим разделение на две колонки. В одной из них находится основной объектив, который крупнее остальных, а светодиод подсветки расположен чуть ниже него. Другая колонка, напротив, состоит из двух дополнительных камер. Также стоит отметить, что изменился дизайн самого острова на задней панели. Однако, несмотря на другую форму и размер, он по-прежнему сохранил характерные фаски своего предшественника, которые придают устройству более агрессивный вид. Смартфон, изображенный на графике, остался в сером цвете, но не исключено, что ASUS планирует и другие цветовые версии.

Snapdragon 8 Gen 3 и 24 ГБ оперативной памяти?

К сожалению, ASUS не раскрыла, как будет выглядеть ROG Phone 8 с технической стороны. Однако трудно ожидать чего-то иного, кроме топовых компонентов. Глядя на существующую линейку ROG Phone, можно предположить, что ROG Phone 8 будет не единственным, а скорее всего, на выбор будет представлено несколько моделей. Однако во всех них основой, скорее всего, будет Snapdragon 8 Gen 3.

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Интересной может оказаться тема оперативной памяти. Ведь мы знаем, что уже сейчас доступны модули для смартфонов с объемом 24 ГБ. И именно такая память ожидается во флагманской модели, которая, скорее всего, получит название ROG Phone 8 Ultimate. ASUS может выпустить ROG Phone 8 позже в этом году, но запуск в январе, а точнее на CES 2024, также кажется вероятным, так что ждем официального анонса.