Microsoft готовится к расширению

Microsoft, как сообщается, работает над мобильной версией магазина Xbox, которая позволит пользователям загружать игры, не прибегая к помощи Apple App Store или Google Play Store.

Ранее в этом году Фил Спенсер, глава игрового подразделения Microsoft, в преддверии ежегодной конференции разработчиков игр сообщил, что компания планирует запустить собственный магазин приложений для iOS и Android. В настоящее время Xbox ведет переговоры с партнерами по этому вопросу. Согласно отчету Bloomberg, Спенсер заявил, что мобильное приложение магазина Xbox может появиться гораздо раньше, чем предполагалось. "Это ключевая часть нашей стратегии, над которой мы активно работаем, причем не только самостоятельно, но и в рамках переговоров с другими партнерами, которые также рассматривают альтернативные методы распространения контента на мобильных устройствах", - сказал Спенсер на конвенции комиксов и развлечений CCXP в Сан-Паулу.

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Xbox

Согласно мартовскому отчету, мобильный магазин Xbox должен был появиться к марту 2024 года, после того как Microsoft завершит сделку по приобретению Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов. В октябре Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA), которое ранее блокировало сделку, сняло свои возражения и одобрило приобретение. Опасения по поводу доминирующего положения Microsoft на рынке потокового облачного вещания были сняты, поскольку Microsoft согласилась продать права на потоковую трансляцию Call of Duty от Activision за пределами Европы компании Ubisoft Entertainment, что успокоило британские регулирующие органы.

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Как только сделка будет завершена, похоже, что план по запуску приложения Xbox shop на iOS и Android может быть реализован. Apple и Google поддерживают строгие правила для своих магазинов, не позволяя размещать сторонние приложения и взимая комиссию с каждой транзакции в своих магазинах, App Store и Play Store. Однако теперь их практика становится объектом пристального внимания со стороны регуляторов. Такие компании, как Epic Games, начали антимонопольное разбирательство против этих технологических гигантов, а принятый в ЕС Закон о цифровых рынках (DMA) призван предотвратить злоупотребление гигантами своим положением на рынке, открыв другим разработчикам приложений и игр возможность запускать свои собственные магазины на мобильных платформах. У технологических компаний есть время до марта 2024 года, чтобы выполнить правила, установленные DMA.