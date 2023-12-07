Сообщается, что Apple планирует провести мероприятие, в рамках которого в начале 2024 года будет выпущено множество новых продуктов

Компания Apple готовится к выпуску новых компьютеров Mac и iPad уже через несколько недель. Среди новинок - новый MacBook Air M3, более крупный iPad Air и обновленный iPad Pro. Ожидается, что Apple обновит 13- и 15-дюймовые MacBook Air, представит новый 12,9-дюймовый iPad Air, а также внедрит OLED-дисплей в самый большой iPad Pro.

Мы уже несколько раз слышали эти слухи, но сроки не назывались. Теперь, по словам обычно надежного Марка Гурмана из Bloomberg, они есть. Вы можете ожидать, что многие из этих новых устройств появятся уже в марте 2024 года.

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ЧЕГО ОЖИДАТЬ ОТ МАРТОВСКИХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ APPLE

Первым на повестке дня стоит MacBook Air, который в настоящее время работает на процессоре M2 от Apple. Новость, которая, вероятно, никого не удивит, гласит, что Apple намерена установить в него процессор M3, как это уже было сделано в MacBook Pro. Как 13-дюймовый MacBook Air, так и 15-дюймовый MacBook Air будут обновлены, а их запуск запланирован "примерно" на март.

Далее - iPad Air, который, на наш взгляд, является лучшим iPad для подавляющего большинства людей. Он получит новую 12,9-дюймовую версию наряду с существующей 10,9-дюймовой, а цена на него будет значительно ниже, чем на 12,9-дюймовый iPad Pro, который с некоторым отрывом является самым дорогим iPad Apple.

И, наконец, долгожданный OLED iPad Pro. В обозримом будущем это будет эксклюзив для Pro, потому что сейчас OLED-экраны стоят намного дороже. OLED обеспечивают гораздо более глубокий уровень черного и лучшую контрастность, что делает их идеальными для творческих людей, которые с радостью заплатят за профессиональные iPad.

Как сообщается, к новым iPad будут выпущены новый Apple Pencil и новые клавиатуры Magic Keyboard.

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Запуск новых iPad запланирован на конец марта вместе с iOS 17.4 и iPadOS 17.4, и, по слухам, Apple планирует провести мероприятие, чтобы показать их все. Мы будем держать вас в курсе, как только появятся новые подробности.