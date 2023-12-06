Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
Microsoft сообщает об ошибках в Windows 11 23H2
Проблема связана не с самой системой, а с приложением Copilot.

реклама

Windows 11 получила обновление, обозначенное как 23H2. К сожалению, в этом выпуске есть несколько ошибок, с которыми Microsoft сейчас пытается справиться. По слухам, редмондский гигант задерживает обновление для некоторых пользователей до тех пор, пока ошибка не будет устранена.

Windows 11 23H2 не любит несколько мониторов

Обновления программного обеспечения нередко содержат ошибки. Никто не идеален, и промахи - даже крупные - случаются и у таких компаний, как Apple, чье программное обеспечение считается очень стабильным и безотказным. Ошибки были обнаружены и в новом выпуске Windows 11. Если говорить точнее, то это версия 23H2, которая была выпущена 31 октября этого года. Среди прочего, возможны проблемы с работой Copilot на многоэкранных конфигурациях. Пользователи, использующие несколько мониторов, могут столкнуться с нежелательным перемещением иконок между дисплеями при работе с Copilot. Ожидается, что ошибка также повлияет на выравнивание самих иконок.

реклама

Однако, похоже, что проблема связана не с самой системой, а с приложением Copilot. Тем не менее, компания объявила, что пользователи оборудования с этой проблемой не смогут обновить свою систему до версии 23H2. Microsoft просто наложила блокировку до тех пор, пока ошибка не будет устранена.

Проблемы с Narrator, принтерами и BitLocker

В дальнейшем Microsoft также предупреждает о возможности некорректной работы программы Narrator. Программа может вообще не включиться, если Windows 11 версии 23H2 была установлена на ПК с помощью ISO-образа или Media Creation Tool. Единственный способ установить версию 23H2 без проблемы с программой Narrator - это обновить (через Windows Update) существующую систему Windows 11 или Windows 10. Microsoft заявила, что уже работает над решением этой ошибки, пообещав исправить ее в следующем выпуске. 

Однако весь список известных проблем Microsoft в версии 23H2 не исчерпывается только этими двумя пунктами. В списке также значатся некорректное получение BitLocker ошибки 65000, проблемы совместимости с драйверами Intel Smart Sound Technology и невозможность переименования принтеров и их иконок при автоматической установке приложений HP Smart. 

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Конечно, это лишь те ошибки, о которых Microsoft знает. Со временем (чего мы, конечно, не желаем) могут быть обнаружены и другие. К счастью, устранение известных, похоже, лишь вопрос времени.

#windows #windows11 #windows 11 23h2 #ошибки windows
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Microsoft выпустила обновление для Windows 11, предназначенное для версий 23H2 и 22H2
Microsoft убирает Steps Recorder из Windows 11
Microsoft подтверждает странные проблемы с печатью и невыполненные установки HP Smart App в Windows
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск объясняет, почему он никогда не будет играть в GTA 6
11
Выход Windows 12 неминуем – Windows 11 провалилась, а Microsoft снова делает работу над ошибками
28
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
88
Россия перенаправляет газ на внутреннее развитие после потери части рынка Японии
2
Китай строит гигантский подводный детектор нейтрино для поиска происхождения космических лучей
+
WP: ВКС РФ превосходят украинские воздушные силы – МиГ-29 не могут ни обнаружить, ни догнать Су-35
3
FP: ВСУ были нужны танки Leopard для атаки, но из-за своей слабости немецкая техника держит оборону
1
Игровой процессор AMD Ryzen 7 7800X3D стал ещё дешевле, чем в Чёрную пятницу
4
Доходность майнинга существенно выросла — окупаемость топовых видеокарт составляет всего полгода
7
В мировой Сети появилась новая порция свежих кадров захваченной Bradley M2A2 ODS-SA под Авдеевкой
+
Су-34 получил возможность использовать одновременно 4 "умных" ФАБ-500 и показал это на видео
1
Исследователям из Германии удалось провести наиболее точное измерение вращения Земли
+
Арестович* заявил о возможности Запада одержать победу над Россией
2
Ни Apple, ни Huawei: 10 самых мощных телефонов премиум класса в мире
1
Выпущен драйвер NVIDIA Geforce 546.29 WHQL - опубликован полный список изменений
2
Intel решила раскрыть правду о процессорах AMD, опубликовав материал с целым рядом откровений
17
Крупнейший в мире экспериментальный термоядерный реактор "Токамак" запущен в эксплуатацию
+
IBM выпускает первый в мире квантовый компьютер с более чем 1 тыс. кубитов
4
Производитель "Панцирей"продолжает выпускать ЗРПК сверх графика и повысил боевую эффективность
+
Microsoft выпустила обновление для Windows 11, предназначенное для версий 23H2 и 22H2
+

Популярные статьи

8 оптимальных комбинаций процессора и материнской платы для недорогих игровых ПК в 2023 году
13
Ryzen 5 3600 vs FX-8320e 4Ггц - тестирование в 6 играх
39
Истребитель Ла-5 – самолёт, позволивший ВВС РККА побороться за превосходство в воздухе в период ВОВ
19
Инструмент разработчика GPT-4 можно легко использовать не по назначению, и это серьезная проблема
6
Лучший бронеавтомобиль Красной Армии - БА-11 с пушкой 45мм превосходил все мировые аналоги
4
Россия берет под полный контроль самое богатое нефтяное месторождение Ирака
4
8 компьютерных игр, демонстрирующих тенденции игровой индустрии 2023 года
10
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
10
Консоли Xbox - не задумывайся, просто верь
+
105мм САУ Pz.Sfl.IVa «Dicker Max» - как "уничтожителя ДОТ-ов" модернизировали в противотанковую САУ
1

Сейчас обсуждают

MrPegge
22:26
Пора бы и правосечных политиков на воздух поднимать. В Луганске сегодня какого-то депутата взорвали, а в Москве застрелили. Сколько терпеть то можно?
Российские разведчики сумели поднять на воздух склад с оружием и боеприпасами
Александр
22:24
Вроде бы не армия, а баки пролюблены стандартным армейским способом...
Пропавшие баки ракеты Vega обнаружены на свалке
Maximal Puls
22:22
Уже два года на дрр5 и очень доволен,без проблем!
Стоит ли сегодня покупать ПК с DDR5, и почему геймеры не спешат переходить на более дорогую ОЗУ
ЧatoБoт
22:18
>Конкретные количества поставляемых боеприпасов Вашингтон не указывает... По сотне-другой каждого наименования из перечня. Не более чем подачка каклам к праздникам, ведь сегодня вна Некроине отмечают ...
Байден заявил, что после Украины Россия атакует «союзника по НАТО»
Truth Sееker
22:15
Поистине царский прием оказал путину шейх Абу-Даби. Истребители, строевые верблюды, флаги в небе, хромые лошади. Кремлевский потрошитель светится от счастья. Пропагандистские каналы целый день крутят...
Путин назвал беспрецедентно высоким нынешний уровень отношений между РФ и ОАЭ
Hellgi999
22:15
+ даже в ГТА СА она интересная в первый раз
Илон Маск объясняет, почему он никогда не будет играть в GTA 6
ЧatoБoт
22:15
О5 тягучая бредовая зелотина.
Стоит ли сегодня покупать ПК с DDR5, и почему геймеры не спешат переходить на более дорогую ОЗУ
Hellgi999
22:15
Вывод ты не играл нормально в ГТА
Илон Маск объясняет, почему он никогда не будет играть в GTA 6
Hellgi999
22:14
Я его не осуждаю. Каждый имеет право на свое мнение. Ктомуже Маск нечего плохого про серию ГТА не сказал. Он ответил что такие игры не для него. И ещё шестая часть тут не причем он ответил что ему не ...
Илон Маск объясняет, почему он никогда не будет играть в GTA 6
ЧatoБoт
22:13
>...подразделение глубинной разведки успешно проникла в защищенные позиции... Подразделение - оно, среднего рода.Тогда какого полового члена связанный с ним глагол "проникать" ( нач. ф.) имеет женстве...
Российские разведчики сумели поднять на воздух склад с оружием и боеприпасами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем