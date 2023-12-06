Проблема связана не с самой системой, а с приложением Copilot.

Windows 11 получила обновление, обозначенное как 23H2. К сожалению, в этом выпуске есть несколько ошибок, с которыми Microsoft сейчас пытается справиться. По слухам, редмондский гигант задерживает обновление для некоторых пользователей до тех пор, пока ошибка не будет устранена.

Windows 11 23H2 не любит несколько мониторов

Обновления программного обеспечения нередко содержат ошибки. Никто не идеален, и промахи - даже крупные - случаются и у таких компаний, как Apple, чье программное обеспечение считается очень стабильным и безотказным. Ошибки были обнаружены и в новом выпуске Windows 11. Если говорить точнее, то это версия 23H2, которая была выпущена 31 октября этого года. Среди прочего, возможны проблемы с работой Copilot на многоэкранных конфигурациях. Пользователи, использующие несколько мониторов, могут столкнуться с нежелательным перемещением иконок между дисплеями при работе с Copilot. Ожидается, что ошибка также повлияет на выравнивание самих иконок.

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Однако, похоже, что проблема связана не с самой системой, а с приложением Copilot. Тем не менее, компания объявила, что пользователи оборудования с этой проблемой не смогут обновить свою систему до версии 23H2. Microsoft просто наложила блокировку до тех пор, пока ошибка не будет устранена.

Проблемы с Narrator, принтерами и BitLocker

В дальнейшем Microsoft также предупреждает о возможности некорректной работы программы Narrator. Программа может вообще не включиться, если Windows 11 версии 23H2 была установлена на ПК с помощью ISO-образа или Media Creation Tool. Единственный способ установить версию 23H2 без проблемы с программой Narrator - это обновить (через Windows Update) существующую систему Windows 11 или Windows 10. Microsoft заявила, что уже работает над решением этой ошибки, пообещав исправить ее в следующем выпуске.

Однако весь список известных проблем Microsoft в версии 23H2 не исчерпывается только этими двумя пунктами. В списке также значатся некорректное получение BitLocker ошибки 65000, проблемы совместимости с драйверами Intel Smart Sound Technology и невозможность переименования принтеров и их иконок при автоматической установке приложений HP Smart.

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Конечно, это лишь те ошибки, о которых Microsoft знает. Со временем (чего мы, конечно, не желаем) могут быть обнаружены и другие. К счастью, устранение известных, похоже, лишь вопрос времени.