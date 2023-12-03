Очевидный энтузиазм Samsung в отношении Meteor Lake, как полагают, связан с его аппаратными средствами искусственного интеллекта

Galaxy Book 4 от Samsung будет использовать процессоры Intel Meteor Lake и будет анонсирован 15 декабря, согласно отчету Yonhap News. Это всего через день после даты запуска Meteor Lake 14 декабря. Очевидный энтузиазм Samsung в отношении Meteor Lake, как полагают, связан с его аппаратными средствами искусственного интеллекта, которые компания планирует использовать с помощью своей большой языковой модели (LLM) "Samsung Gauss".

Корейский источник подтверждает, что в Galaxy Book 4 будут использоваться процессоры Intel Core Ultra, которые являются процессорами высшего класса Meteor Lake, призванными в значительной степени заменить Core i5, i7 и i9. Устройства Galaxy Book 3 нынешнего поколения оснащаются процессорами Core i7, поэтому мы можем ожидать, что Samsung будет в основном полагаться на чипы Core Ultra 7, такие как Core Ultra 7 155H. Однако Galaxy Book 3 Ultra предлагает Core i9, так что, возможно, Samsung даже воспользуется Core Ultra 9 185H или каким-то другим чипом.

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Samsung

Несмотря на то, что анонс Samsung состоится 15 числа, реальная дата выхода Galaxy Book 4 пока не определена. Он будет представлен либо в конце месяца, либо в начале января; учитывая, что CES пройдет в первую неделю января, вполне возможно, что в крайнем случае Samsung представит Galaxy Book 4 именно тогда.

Интерес Samsung к Meteor Lake, по-видимому, объясняется возможностями чипа в области искусственного интеллекта. Его SoC-плитка содержит блок нейронной обработки (или NPU), который может быть использован для ускорения работы большой языковой модели Samsung Gauss. Модель Gauss была анонсирована в прошлом месяце, и ожидается, что она появится в смартфоне Galaxy S24 в начале следующего года. Однако Galaxy Book 4 может оказаться первым устройством компании, в котором будет использоваться Gauss.

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Yonhap сообщает, что LG и HP также работают над ноутбуками на Meteor Lake, что неудивительно, но они "взвешивают время". Предположительно, это означает, что они могут не так быстро выйти на рынок, как Samsung, и анонсируют или запустят свои устройства только в 2024 году. Это может подтвердиться, так как были утечки информации о ноутбуках Dell, Asus и Acer на чипах Meteor Lake, но пока нет ни одной информации о HP и LG.