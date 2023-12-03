Маск начал атаку на рекламодателей с использованием ненормативной лексики

Илон Маск в своем недавнем выпаде против рекламодателей сказал: "Идите [нецензурное] сами". После антисемитских постов Маска компания X переживает массовый отток рекламодателей. Такие крупные компании, как Disney и Apple, отказались от использования X в качестве своей рекламной платформы.

Похоже, Маска не забавляет это массовое движение против X. Он возложил ответственность за потенциальное банкротство X на рекламодателей, утверждая, что рекламодатели способны погубить компанию.

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"Весь мир узнает, что рекламодатели убили компанию, и мы задокументируем это в мельчайших подробностях". Илон Маск

В начале апреля Маск сообщил, что рекламодатели в ближайшее время должны вернуться на платформу. Однако все вышло не так, как было обещано. Похоже, что X потерял более 50 % выручки от рекламы.

Когда Маск возглавил Twitter, 90% его доходов поступало от рекламы. Однако теперь, когда компания является частной и не публикует квартальные отчеты, сложно судить о ее рекламных доходах.

Линда Яккарино, генеральный директор X, перепостила последнее интервью Маска изданию Dealbook.

X обеспечивает информационную независимость, которая неудобна для некоторых людей. Мы - платформа, которая позволяет людям принимать собственные решения". Линда Яккарино

Роль Media Matters

В центре всей этой полемики - антисемитский твит Маска, за который он позже извинился. Маск извинился за твит, признав, что это самая глупая вещь, которую он когда-либо говорил. Однако это никак не повлияло на рекламодателей, которые, похоже, уже приняли решение.

Масла в огонь подлила некоммерческая исследовательская организация Media Matters. Она опубликовала отчет, в котором обвинила X в показе пронацистского контента рядом с популярными рекламодателями. Это вызвало массовую критику, и все больше рекламодателей покинули платформу.

После этого X подала иск в Окружной суд США по Северному округу Техаса, выдвинув обвинение Media Matters в намеренном манипулировании данными, чтобы оттолкнуть рекламодателей от X.

Может ли X обанкротиться?

Эксперты ожидают, что доходы X от рекламы сократятся до $1,9 млрд в этом году с $4 в 2022-м. Илон Маск, похоже, понимает, что доходы от подписки не смогут заполнить эту огромную дыру.

Если говорить о расходах, то у X есть два основных счета - выплаты персоналу и обслуживание процентов. Когда речь заходит о расходах на персонал, компания уже на пределе. Несколько увольнений привели к тому, что компания уже работает на пределе возможностей.

При покупке X Маск взял кредитов на $13 млрд, что означает ежегодные проценты в размере $1,2 млрд. Таким образом, с точки зрения простой математики, если X не сможет выполнить свои обязательства за счет заработанных на рекламе денег, она может обанкротиться.

У Маска есть возможность договориться с банкирами о более мягких процентных условиях. Если это не сработает, возможно, ему придется вложить в бизнес собственные деньги. Однако если ни один из этих двух вариантов не сработает, X может оказаться в конце своей длинной веревки.

Маску и Яккарино предстоит нелегкая борьба за возвращение рекламодателей на платформу. Без этого компания рано или поздно может рухнуть.

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