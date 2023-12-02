Известна стоимость на три варианта

Первые клиенты, заказавшие Tesla Cybertruck 2019 года, уже получили свои автомобили. Пока, правда, их количество сильно ограничено, но скоро все изменится. Официальные продажи стартовали на мероприятии Cybertruck Delivery Event, которое прошло в штаб-квартире Tesla в Остине, штат Техас. На выбор предлагается три варианта автомобиля.

Кибергрузовик от Tesla - это новое творение, которое с самого начала вызывало множество споров. Начиная от внешнего вида самого автомобиля, спорных вопросов безопасности, промахов на презентации и заканчивая неоднократными переносами запуска этого транспортного средства. Однако на этот раз представители компании хотят показать, что их работа уже подошла к концу и на автомобиль уже можно оформлять заказы, официальные цены которых также были объявлены.

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Стартовая цена Cybertruck составляет 60 990 долл. в варианте, обеспечивающем запас хода до 400 км. К цене также необходимо добавить налог, который в США не начисляется автоматически и варьируется от штата к штату.

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Полноприводный вариант с запасом хода 550 км немного дороже и стоит 79 тыс. 990 долл, а самая мощная версия - Cyberbeast - стоит 99 000 990 долл. и позволит автомобилю проехать около 515 км. Согласно официальному сайту Tesla Cybertruck, базовая модель будет поставляться с 2025 года, а более дорогие варианты появятся уже в 2024 году.