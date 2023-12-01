Помимо самих часов, Apple также создала новые версии некоторых из своих лучших циферблатов

Если вы хотите купить действительно красивые часы Apple Watch и при этом сделать что-то хорошее для мира, то новые (PRODUCT)RED Apple Watch Series 9 от Apple - это то, что нужно. Созданные в честь Всемирного дня борьбы со СПИДом и сбора средств на глобальную борьбу с ВИЧ/СПИДом, часы поставляются в великолепном красном алюминиевом корпусе с соответствующим спортивным ремешком.

Помимо самих часов, Apple также создала новые версии некоторых из своих лучших циферблатов, чтобы соответствовать новому красному цвету: Палитра и солнечный аналог теперь доступны в красном цвете, к уже существующим вариантам, таким как Metropolitan, World Time, Numerals Mono, Gradient, Stripes и Typograph.

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ЧТО ТАКОЕ (PRODUCT)RED?

Цель (PRODUCT)RED - мобилизовать частные компании на борьбу с ВИЧ/СПИДом, особенно в Африке, а также с туберкулезом и малярией. Несмотря на то, что Apple является одним из самых известных сторонников фонда, среди компаний, помогающих собирать деньги, вы также найдете Nike, Coca-Cola, Starbucks, EA, Gap, FIAT, Beats и другие. Фонд был создан в 2006 году Боно из группы U2 и Бобби Шрайвером из One Campaign.

Поддержка Apple и ее клиентов действительно имеет значение: с тех пор как Apple согласилась стать частью фонда, он собрал более четверти миллиарда долларов, помогая людям получать жизненно необходимое лечение и помогая ВИЧ-инфицированным мамам предотвратить передачу вируса своим детям.

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Apple также создала специальную коллекцию художественной и нехудожественной литературы в Apple Books, чтобы поддержать активистов, коллекцию подкастов на тему СПИДа в приложении Podcasts и подборку музыки африканских музыкантов в Apple Music.