Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
Rockstar: 5 декабря выходит первый трейлер игры Grand Theft Auto 6
Будет здорово увидеть, что изменилось за это время

реклама

На следующей неделе мы наконец-то узнаем подробности о Grand Theft Auto 6. Rockstar объявила, что первый трейлер игры выйдет 5 декабря 2023 года.

Он будет опубликован в сети в рамках празднования 25-летия компании, что положит конец многолетним догадкам и крупным утечкам, не имеющим юридической силы.

реклама

Соучредитель Rockstar Сэм Хаузер впервые раскрыл подробности на официальном канале компании X: "Мы очень рады сообщить вам, что в начале декабря мы выпустим первый трейлер следующей Grand Theft Auto. Мы с нетерпением ждали долгие годы, чтобы разделить эти переживания со всеми вами", - написал он.

Вслед за этим последовало сообщение от Rockstar. В нем просто говорилось, что "Трейлер 1" будет доступен во "вторник, 5 декабря" в "9 утра по восточному времени".

Rockstar Games была образована в декабре 1998 года, так что релиз приурочен к 25-летию студии.

Однако первая игра Grand Theft Auto с видом сверху вниз вышла в 1997 году (и была разработана DMA Designs до того, как она стала Rockstar), так что можно утверждать, что празднование технически запоздало на год. На самом деле, DMA Designs существовала с конца 80-х, так что... ну, вы поняли.

Конечно же, многие с нетерпением ждут официальных кадров следующей GTA. После того как год назад хакер обнародовал кадры разработки игры, Rockstar перешла в наступление (в основном успешное), чтобы заставить сайты убрать скриншоты и видео, хотя и признала их достоверность.

"Мы крайне разочарованы тем, что любые подробности нашей следующей игры стали известны вам таким образом. Наша работа над следующей игрой Grand Theft Auto будет продолжаться в соответствии с планом, и мы, как и прежде, стремимся предоставить вам, нашим игрокам, впечатления, которые действительно превзойдут ваши ожидания", - говорилось тогда.

Будет здорово увидеть, что изменилось за это время.

Что касается даты выхода игры, то пока мы можем только предполагать. В предыдущем сообщении говорилось, что анонс состоится в октябре этого года, что не так уж и далеко от истины, а сама игра выйдет примерно через 12 месяцев.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Если это действительно так, то конец 2024 года может оказаться весьма интересным для геймеров.

#гейминг #rockstar
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Появилось сравнение Grand Theft Auto 6, подчеркивающее визуальное превосходство над GTA 5
Red Dead Redemption 2 ставит рекорды по количеству игроков
Пятое обновление Baldur's Gate 3 стало доступно для скачивания
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России освоили и ввели в производство критическую технологию для газовых турбин
11
Россия совместно с Китаем построят крупнейшую ТЭС в мире
7
Apple не может позволить себе слишком сильно урезать iPhone SE 4
+
Казахстан не будет покупать французские истребители, отдав предпочтение российским Су-30СМ
2
Как сообщается, планы Apple по созданию модемов 5G могут быть отложены на неопределенный срок
+
Трейлер следующей GTA раскроет локацию, транспорт, судьбу GTA Online и новые игровые возможности
+
В Китае создают подводный дата-центр
1
Компьютер Raspberry Pi 1 работает 6 лет без перезагрузки
3
Илона Маска обвинили в уничтожении ионосферы Земли – ракета Falcon 9 прожигает атмосферные пустоты
+
Бетонные блоки и шины не спасли украинский истребитель Су-25 от удара "Ланцета" в Долгинцево
2
Спустя более чем 50 лет NASA готовится снова высадиться на луну
13
В ВМФ заинтересовались погружающимся патрульным кораблём Страж
2
В России растет потребление алюминия, что положительно сказывается на экономике и промышленности
+
Страны Восточной Европы отмечают большую потерю конкурентоспособности промышленности
2
Глава NVIDIA: искусственному интеллекту потребуется до пяти лет, чтобы приблизиться к человеческому разуму
8
Forbes: Россия производит 300 тысяч FPV-дронов в месяц, или в 6 раз больше, чем Украина
5
Samsung и Google готовы представить аудиотехнологию, превосходящую Dolby Atmos
3
Илон Маск послал отвернувшихся от X рекламодателей куда подальше
+
Камера vivo X100 Pro позволяет рассмотреть поверхность Солнца
2
Ripple становится универсальным поставщиком инфраструктуры для криптовалют
+

Популярные статьи

Загадочный танк с башней Т-90М на корпусе Т-62 замечен в зоне СВО
20
Почему я убрал из своего основного ПК все жесткие диски
51
О том как корабль Sony PlayStation идет на дно
22
Передовой китайский суперавианосец "Фуцзянь" продемонстрировал палубную катапульту нового поколения
3
Танк AMX-30 как символ военной мощи Франции в 20 веке
9
Мой опыт покупок на маркетплейсе Мегамаркет – как выгодно покупать и как можно заработать
31
Почему Tesla Cybertruck это поделка безжалостного маркетинга - мое мнение
7
Скрипт для блокировки Nouveau драйвера, и ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
15
Очередная гроза танков родом из Бразилии - бронемашина EE-9M
3
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 7
1

Сейчас обсуждают

Stanislav_i
21:19
Блин, придется же смотреть. Развели ажиотаж, понимаешь, как теперь не составить собственное мнение об этом бандитском безобразии. А еще, не дай бог, интересно окажется...
Против Криштиану Роналду подан коллективный иск за продвижение Binance
Иван Кулагин
21:11
Кто-нибудь расскажите ему про RetroArch
Скрипт для блокировки Nouveau драйвера, и ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
ЧatoБoт
21:10
Как по-французски будет "отсосамба", жабоеды?
Казахстан отказался от французских "Рафалей" в пользу российских Су-30СМ
[ AtoM ]
21:09
просто ты лох, телек в кредит брал позорище)))
Мой опыт покупок на маркетплейсе Мегамаркет – как выгодно покупать и как можно заработать
ЧatoБoт
21:08
>российские самолёты Ан-124 «Руслан» Где-то сейчас от горького горя захныкали маленькие голодные и холодные некроинцы.
Стали известны сроки испытаний российского авиадвигателя ПД-35
DonCarleone
21:06
Когда зе это подтвердит?
Арестович* подтвердил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом весной 2022 года были сорваны
Alex Koshik
21:04
Вот это достижение! Надо было потратить на это более десятка лет, красавцы!
Apple наконец-то добавила настраиваемые звуки оповещений в iOS 17.2
ALFik
21:01
bg3 это скорее образец для подражания в качестве выпускаемых сейчас игр.
Baldur’s Gate 3 получила пятый патч с масштабным эпилогом и улучшениями производительности
Alex Koshik
21:01
Мне вот интересно, а что может постоянно гореть, чтоб выжечь дисплей? Надо, наверное, поехать от Владивостока до Москвы, не выключая навигатор. Остальное постоянно меняется, даже в верхней панели, вре...
В последнем обновление Samsung Galaxy S23 отсутствует технология сдвига пикселей
Павел Пономарёв
21:00
Они их создают в одно время, а выпустить могут в разное, для поднятия бабла
Тестировщик Capcom обнародовал первые детали ремейка Resident Evil CODE: Veronica
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем