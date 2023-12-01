Будет здорово увидеть, что изменилось за это время

На следующей неделе мы наконец-то узнаем подробности о Grand Theft Auto 6. Rockstar объявила, что первый трейлер игры выйдет 5 декабря 2023 года.

Он будет опубликован в сети в рамках празднования 25-летия компании, что положит конец многолетним догадкам и крупным утечкам, не имеющим юридической силы.

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Соучредитель Rockstar Сэм Хаузер впервые раскрыл подробности на официальном канале компании X: "Мы очень рады сообщить вам, что в начале декабря мы выпустим первый трейлер следующей Grand Theft Auto. Мы с нетерпением ждали долгие годы, чтобы разделить эти переживания со всеми вами", - написал он.

Вслед за этим последовало сообщение от Rockstar. В нем просто говорилось, что "Трейлер 1" будет доступен во "вторник, 5 декабря" в "9 утра по восточному времени".

Rockstar Games была образована в декабре 1998 года, так что релиз приурочен к 25-летию студии.

Однако первая игра Grand Theft Auto с видом сверху вниз вышла в 1997 году (и была разработана DMA Designs до того, как она стала Rockstar), так что можно утверждать, что празднование технически запоздало на год. На самом деле, DMA Designs существовала с конца 80-х, так что... ну, вы поняли.

Конечно же, многие с нетерпением ждут официальных кадров следующей GTA. После того как год назад хакер обнародовал кадры разработки игры, Rockstar перешла в наступление (в основном успешное), чтобы заставить сайты убрать скриншоты и видео, хотя и признала их достоверность.

"Мы крайне разочарованы тем, что любые подробности нашей следующей игры стали известны вам таким образом. Наша работа над следующей игрой Grand Theft Auto будет продолжаться в соответствии с планом, и мы, как и прежде, стремимся предоставить вам, нашим игрокам, впечатления, которые действительно превзойдут ваши ожидания", - говорилось тогда.

Будет здорово увидеть, что изменилось за это время.

Что касается даты выхода игры, то пока мы можем только предполагать. В предыдущем сообщении говорилось, что анонс состоится в октябре этого года, что не так уж и далеко от истины, а сама игра выйдет примерно через 12 месяцев.

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Если это действительно так, то конец 2024 года может оказаться весьма интересным для геймеров.