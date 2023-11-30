Также ожидается, что преимуществом GT5 Pro станет тройная камера с новым 50-мегапиксельным сенсором Sony Lytia LYT-808

Официальный запуск нового флагмана Realme ожидается в Китае 7 декабря. Однако к этому моменту в сети уже появилось немного информации о нем. Среди прочего, смартфон получит чипсет Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища для данных в базовом варианте. Также ожидается, что преимуществом GT5 Pro станет тройная камера с новым 50-мегапиксельным сенсором Sony Lytia LYT-808.

Однако недавно в сеть просочилась страница со спецификациями экрана Realme GT5 Pro, и..... оказалось, что это 6,78-дюймовая панель 8T LTPO AMOLED 144 Гц с разрешением 1,5 К (2780 x 1264 пикселей), произведенная китайской компанией BOE. Среди интересных подробностей о ней - адаптивный диапазон обновления экрана, который, как ожидается, составит от 0,5 Гц до 144 Гц, и пиковая яркость, заявленная как космические 4 500 кд/м2. Также видно, что экран получит систему регулировки яркости постоянного тока (без мерцания, ШИМ 2150 Гц) с целыми 20 000 уровней яркости.

реклама

Подпись к изображению

Что касается остальных характеристик смартфона, то ожидается, что лучший вариант будет поставляться с 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища для данных, а два, кооперативных аккумулятора общей емкостью 5400 мАч будут заряжаться не только проводным способом (100 Вт), но и индукционным (50 Вт).

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Ожидаемая цена нового Realme GT5 Pro на китайском рынке составит, в варианте с базовой памятью, 3499 юаней (примерно 43000 рублей).