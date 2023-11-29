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dima0782
Стоимость DRAM и NAND растет из-за сокращения производства в масштабах всей отрасли
Прощайте дешевая оперативная память и твердотельные накопители.

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Цены на чипы DRAM и NAND на спотовом рынке значительно растут, что свидетельствует о том, что усилия индустрии памяти по борьбе с избыточным предложением чипов наконец-то приносят свои плоды (по материалам Digitimes). Кризис чрезвычайно дешевых продуктов DRAM и NAND - по крайней мере, кризис с точки зрения производителей - привел к такому резкому падению прибылей, что некоторые опасались банкротства в масштабах всей отрасли. Однако благодаря повышению цен такие компании, как Samsung и Micron, сейчас находятся в более безопасном положении.

По данным DRAMeXchange, которая отслеживает спотовые цены на чипы памяти (как правило, это хороший показатель реальной стоимости), цены на DRAM и NAND в последние месяцы растут. Цены снижались в 2022 и начале 2023 года, но достигли дна в июле и августе. С тех пор цены продолжают расти, и не на малую величину.

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Samsung

Спотовые цены на DRAM и NAND в 2023 году

Несмотря на то что цены на DRAM и NAND не вернулись к уровню начала года, за последние несколько месяцев они резко выросли. Два 8-гигабайтных чипа DDR4 сейчас стоят на 10 % больше, чем в августе. Чипы NAND емкостью 512 ГБ почти вдвое дороже, чем в июле, а чипы емкостью 256 ГБ подорожали на 55 % за тот же период времени.

Причиной столь низких цен стало замедление роста мировой экономики после пандемии COVID-19. Снижение спроса, вызванное сокращением расходов потребителей, привело к переизбытку чипов, а значит, цены должны были снизиться. Третий квартал 2022 года стал особенно тяжелым для DRAM и NAND: мировой доход каждой из них сократился на 30 и 24 % соответственно.

Для производителей памяти это имело серьезные последствия. Прибыль Samsung была практически сведена на нет в первом квартале 2023 года, а Micron потеряла более 2 миллиардов долларов. Естественно, эти компании значительно сократили объемы производства, и теперь это настолько сильно влияет на предложение, что цены снова начинают расти. Кроме того, возник дефицит материалов, что, несомненно, приведет к еще большему снижению предложения и росту цен, если, конечно, спрос не пойдет на спад.

Последствия этого мы можем наблюдать уже сейчас. В начале года цены на SSD-накопители среднего класса с интерфейсом PCIe 4.0 емкостью 1 ТБ упали до 3500-4000 рублей, но теперь вам будет трудно найти модель, которая не стоила бы не менее 5000 рублей. Аналогичного роста цен на оперативную память пока не произошло, предположительно потому, что спотовая цена не так сильно выросла, но это может измениться в ближайшем будущем.

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#цены #nand #dram
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