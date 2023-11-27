Оба коммутатора также могут использоваться для питания подключенных камер видеонаблюдения, точек доступа Wi-Fi и других устройств, питающихся по PoE в стандарте 802.3af/at.

Компания TP-Link расширяет свой ассортимент двумя новыми пятипортовыми коммутаторами с питанием PoE+ - моделями SG2005P-PD и TL-SG1005P-PD. Эти устройства, по мнению производителя, найдут применение при расширении кабельных сетей в местах, где нет возможности подвести классическое сетевое питание или оно будет стоить очень дорого. Оба коммутатора также могут использоваться для питания подключенных камер видеонаблюдения, точек доступа Wi-Fi и других устройств, питающихся по PoE в стандарте 802.3af/at.

SG2005P-PD - это пятипортовый PoE+ интеллектуальный коммутатор, совместимый с платформой Omada SDN. Оборудование оснащено 1 гигабитным портом PoE In (совместимым с 802.3af/at/bt) и 4 гигабитными портами PoE Out (совместимыми с 802.3af/at ) с поддержкой общей выходной мощности PoE до 64 Вт. Устройство также обладает рядом функций для повышения безопасности и оптимизации сетевого трафика, таких как поддержка 802.1Q VLANs, списков контроля доступа (ACLs), статической маршрутизации и QoS. Устойчивость SG2005-PD к атмосферным воздействиям, выражающаяся в степени защиты IP55, гарантирует работу даже в суровых внешних условиях.

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Допустимые рабочие температуры находятся в диапазоне от -40 до 60 °C. В комплект поставки входят компоненты для настенного или подвесного монтажа. Устройство полностью совместимо с платформой Omada SDN, которая интегрирует работу всех сетевых устройств и осуществляет централизованное комплексное управление всей инфраструктурой Wi-Fi и локальной сети, даже если она рассредоточена между филиалами.

С другой стороны, TL-SG1005P-PD представляет собой 5-портовый неуправляемый PoE+ коммутатор Desktop. Оборудование оснащено 1 гигабитным портом RJ45 PoE In, соответствующим стандартам 802.3af/at/bt, и 4 гигабитными портами RJ45 PoE Out с поддержкой до 66 Вт общей выходной мощности PoE+ в стандартах 802.3af/at. Кроме того, устройство поддерживает режим Extend, обеспечивающий покрытие PoE до 250 м, и функцию PoE Auto Recovery, гарантирующую бесперебойную работу подключенных PoE-устройств путем их автоматического перезапуска при потере связи или прекращении ответа.

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Модель также отличается бесшумной работой, поскольку не имеет вентилятора.