Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
TP-Link представляет два коммутатора с питанием от PoE
Оба коммутатора также могут использоваться для питания подключенных камер видеонаблюдения, точек доступа Wi-Fi и других устройств, питающихся по PoE в стандарте 802.3af/at.

реклама

Компания TP-Link расширяет свой ассортимент двумя новыми пятипортовыми коммутаторами с питанием PoE+ - моделями SG2005P-PD и TL-SG1005P-PD. Эти устройства, по мнению производителя, найдут применение при расширении кабельных сетей в местах, где нет возможности подвести классическое сетевое питание или оно будет стоить очень дорого. Оба коммутатора также могут использоваться для питания подключенных камер видеонаблюдения, точек доступа Wi-Fi и других устройств, питающихся по PoE в стандарте 802.3af/at.

SG2005P-PD - это пятипортовый PoE+ интеллектуальный коммутатор, совместимый с платформой Omada SDN. Оборудование оснащено 1 гигабитным портом PoE In (совместимым с 802.3af/at/bt) и 4 гигабитными портами PoE Out (совместимыми с 802.3af/at ) с поддержкой общей выходной мощности PoE до 64 Вт. Устройство также обладает рядом функций для повышения безопасности и оптимизации сетевого трафика, таких как поддержка 802.1Q VLANs, списков контроля доступа (ACLs), статической маршрутизации и QoS. Устойчивость SG2005-PD к атмосферным воздействиям, выражающаяся в степени защиты IP55, гарантирует работу даже в суровых внешних условиях.

реклама

Допустимые рабочие температуры находятся в диапазоне от -40 до 60 °C. В комплект поставки входят компоненты для настенного или подвесного монтажа. Устройство полностью совместимо с платформой Omada SDN, которая интегрирует работу всех сетевых устройств и осуществляет централизованное комплексное управление всей инфраструктурой Wi-Fi и локальной сети, даже если она рассредоточена между филиалами.

С другой стороны, TL-SG1005P-PD представляет собой 5-портовый неуправляемый PoE+ коммутатор Desktop. Оборудование оснащено 1 гигабитным портом RJ45 PoE In, соответствующим стандартам 802.3af/at/bt, и 4 гигабитными портами RJ45 PoE Out с поддержкой до 66 Вт общей выходной мощности PoE+ в стандартах 802.3af/at. Кроме того, устройство поддерживает режим Extend, обеспечивающий покрытие PoE до 250 м, и функцию PoE Auto Recovery, гарантирующую бесперебойную работу подключенных PoE-устройств путем их автоматического перезапуска при потере связи или прекращении ответа.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Модель также отличается бесшумной работой, поскольку не имеет вентилятора. 

#tp-link #коммутаторы
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

TP-Link представила маршрутизатор AX1500 с окнами
Уязвимость умных лампочек TP-Link Tapo может открыть пароль сети Wi-Fi
TP-Link расширяет ассортимент тремя новыми устройствами серии Omada
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Остановка транзита газа через Украину в 2024 может добить немецкую химическую промышленность
48
Инженерам наконец удалось решить полувековую проблему самолетов Ил-96
33
Глава «Интеграции» рассказала о проблемах Binance
+
Штурмовые группы русских войск в Авдеевке заперли бойцов ВСУ на западе «Нивы»
6
Болгария передаст бесплатно более ста бронетранспортеров БТР-60 Украине
7
Анонс трейлера GTA 6 собрал 3 миллиона лайков в Instagram
+
Старый игрок Fortnite сбит с толку, получив редкие скины спустя годы
3
Sohu: Любому атомному авианосцу достаточно лишь одного попадания российского "Циркона"
6
Bloomberg: «Газпром» делает из Китая новую Европу
3
Раскрытый прорыв OpenAI в области "сверхразума" создал значительные проблемы
6
Sony признала PlayStation Portal полноценной консолью, а не простым гаджетом
6
Компания Colorful обратилась к AMD для создания нового ПК "все в одном"
+
Таинственный и мощный космический луч достиг Земли — и мы не знаем, откуда он взялся
6
Аккумуляторы без никеля для электромобилей способны заряжаться от 20% до 80% за 6 минут
+
Пресс-секретарь Пентагона заявила, что поставки на Украину снарядов идут согласно плану
1
Sony PlayStation может обанкротиться
9
Telegraph: Запад проиграл гонку по поставкам снарядов – ВСУ не получат миллион боеприпасов в срок
+
Компания Элона Маска Neuralink, занимающаяся разработкой мозговых имплантатов, привлекла $ 43 млн
1
«Норникель» и «Росатом» построят плавучую АЭС в Норильске
3
Пограничная служба Украины задержала уклонистов, пытавшихся выехать по паролю «картошка»
6

Популярные статьи

Почему вам не нужна видеокарта NVIDIA за 200 000р – собираю ПК для любых игр в 2К за 110 000р
61
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
146
Как собрать мощный игровой ПК на Intel и NVIDIA в конце 2023 года и не разориться
12
Итоги гоночного уик-энда 25-26 ноября
7
Демографическая яма в России и как с ней бороться
107
Как используют опавшие осенние листья в разных странах
5
VT4 - китайский основной боевой танк создали специально для экспорта в развивающиеся страны
1
США дразнят Китай и Россию чудо-истребителем 6-го поколения и его беспилотным ведомым
11
Продажи консолей в Черную пятницу — провал Xbox Series S в Америке
5
Эксперт из Польши подсчитал, сколько танков имеют в своём распоряжении европейские страны НАТО
3

Сейчас обсуждают

Китя.
21:35
Alan Wake 2 4090 в 4К с лучами без мыла 28-30 фпс это по твоему хорошо видос глянь самое начало. https://youtu.be/IMDv_UwY9bY?si=b-n1rec8ONXcXOP3
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
32Влад32
21:35
Во-первых, дадут ли всю сумму Украине - это еще вопрос? Просто так или все же в долг? Ну и готов поспорить на что угодно, но при нынешнем руководстве половину точно разворуют.
В Киеве сообщили, что ЕС собрал свыше 7,5 млрд евро для нужд восстановления Украины
Spambomber23
21:33
Плохим танцорам, кака бычно, яйца мешают. Кстати, а где наши ресурсные каклы, где Трусикер, где Ванька Гонореич, где хер_пойми_какой usr? Неужели в их ципсятник таки прилетело что-то типа ФАБ-1500 с У...
Пользователи Google Drive сообщают о потере многомесячных данных
Eaec
21:31
Торг здесь не уместен.
Стандарт беспроводной зарядки Qi2 на базе MagSafe от Apple скоро появится на телефонах Android
xGxRxAxFx
21:29
"7800 на 15% мощнее 4070, но с лучами на 50% слабее. Поэтому 7800 намного мощнее", чтобы это написать надо клей нюхать или втирать в нëбо над языком, чтобы шарахнуло в обморок?!)))) Что за бред... Я ...
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
gidron69
21:25
Фашистик,череп не жмет?
Инженерам наконец удалось решить полувековую проблему самолетов Ил-96
Spambomber23
21:25
Украина должна быть ликвидирована, срок жизни этого временного территориального недоразумения завершается.
Стандарт беспроводной зарядки Qi2 на базе MagSafe от Apple скоро появится на телефонах Android
3JIbIDEHb
21:22
"но, похоже, восстановление данных для пострадавших пользователей может оказаться невозможным в зависимости от того, как будут развиваться события. " GOOOGLE... Миллиааарды долларов... Гигааансткие д...
Пользователи Google Drive сообщают о потере многомесячных данных
sidreshot
21:21
Нет не точно также. xcode нужен. Я его качал на 2 гига из аппсторе. И вот только после этого доступно gcc, make и т.д. Так что не надо. Я не зря на мак линь поставил - удобнее.
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 9
glavhyilo
21:17
киев недоговороспособен.Путин сегодня показывал бумажку того договора весной 2022г,с подписями украины.
Стандарт беспроводной зарядки Qi2 на базе MagSafe от Apple скоро появится на телефонах Android
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем