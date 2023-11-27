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dima0782
Пользователи Google Drive сообщают о потере многомесячных данных
Если у вас есть учетная запись Google Drive, то, вероятно, стоит создать резервную копию своих файлов.

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Платформа облачного хранилища Drive от компании Google без предупреждения теряет серьезные объемы файлов пользователей, сообщает издание Register. На странице поддержки Google появилось несколько сообщений пользователей с жалобами на потерю файлов, в частности, один из пользователей потерял данные еще в мае 2023 года. Компания Google подтвердила, что отслеживает проблему, но не сообщила о сроках ее возможного решения.

Жалобы начали поступать ровно шесть дней назад, когда пользователь Yeonjoong разместил на форумах поддержки Google сообщение о том, что в его аккаунте Google Drive пропали данные за полгода. Спустя несколько дней на это же сообщение пришло множество откликов пользователей с описанием аналогичных ситуаций. Многие сообщали о потере важных файлов, связанных с работой, а в самых тяжелых случаях из аккаунтов Google Drive пропадали годы и тысячи документов.

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Что еще больше усугубляет ситуацию, пользователи также сообщают о потере файлов с помощью настольного приложения Google Drive, которое создает дубликат облачного хранилища пользователя на его локальной машине.

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Потеря данных может быть очень серьезной, особенно для бизнеса или важных для человека файлов, таких как семейные фотографии, резюме или другие файлы, которые, как вы считаете, могут быть сохранены в облачном хранилище. Компания Google следит за ситуацией, но, похоже, восстановление данных для пострадавших пользователей может оказаться невозможным в зависимости от того, как будут развиваться события. 

#google drive #гугл драйв #потеря данны
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