Если у вас есть учетная запись Google Drive, то, вероятно, стоит создать резервную копию своих файлов.

Платформа облачного хранилища Drive от компании Google без предупреждения теряет серьезные объемы файлов пользователей, сообщает издание Register. На странице поддержки Google появилось несколько сообщений пользователей с жалобами на потерю файлов, в частности, один из пользователей потерял данные еще в мае 2023 года. Компания Google подтвердила, что отслеживает проблему, но не сообщила о сроках ее возможного решения.

Жалобы начали поступать ровно шесть дней назад, когда пользователь Yeonjoong разместил на форумах поддержки Google сообщение о том, что в его аккаунте Google Drive пропали данные за полгода. Спустя несколько дней на это же сообщение пришло множество откликов пользователей с описанием аналогичных ситуаций. Многие сообщали о потере важных файлов, связанных с работой, а в самых тяжелых случаях из аккаунтов Google Drive пропадали годы и тысячи документов.

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Что еще больше усугубляет ситуацию, пользователи также сообщают о потере файлов с помощью настольного приложения Google Drive, которое создает дубликат облачного хранилища пользователя на его локальной машине.

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Потеря данных может быть очень серьезной, особенно для бизнеса или важных для человека файлов, таких как семейные фотографии, резюме или другие файлы, которые, как вы считаете, могут быть сохранены в облачном хранилище. Компания Google следит за ситуацией, но, похоже, восстановление данных для пострадавших пользователей может оказаться невозможным в зависимости от того, как будут развиваться события.