Стала известна дата выхода нового издания игры

Компания CD Projekt объявила о выходе Cyberpunk 2077 Ultimate Edition на консолях PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК. Цена комплекта пока неизвестна, зато стала известна дата выхода.

Согласно предположениям, Cyberpunk 2077 получит лучшее, можно сказать, полное издание, поскольку CD Projekt RED не планирует больше никаких дополнений или крупных обновлений. Cyberpunk 2077 Ultimate Edition выйдет на PS5, Xbox Series X/S и ПК 5 декабря 2023 года. В комплект войдет базовая версия CP 2077 со всеми обновлениями, включая обновление 2.0, а также все улучшения и DLC Phantom Liberty. Цена пока остается неизвестной.

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Напомним, что обновление 2.0 включает в себя ряд изменений и улучшений, в том числе динамические древа персонажей, возможность сражаться за рулем или улучшения ИИ врагов и полиции, а также новое оружие, транспортные средства. Все это дополняется доступом к предметам, предлагаемым в рамках программы 'My Rewards' после предварительной регистрации. Планы по выпуску Ultimate Edition обсуждались уже давно. Выпустив обновление 2.0, CD Projekt RED завершила разработку Cyberpunk 2077.

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Сиквел Cyberpunk 2077 находится на стадии концептуального проектирования. Мы не знаем, о чем будет повествование и будет ли оно снова посвящено судьбе V. Также не обязательно, что действие будет происходить в Ночном городе. Игра может перенести нас в другие места, "где бы ни развился суперкапитализм, приведший общество к коллапсу". Сиквел разрабатывается на Unreal Engine 5, поскольку Reds отказались от оригинального движка.