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dima0782
Valve наконец-то представила поддержку контроллеров Sony в Steam
Одной из новых функций является возможность фильтрации игр

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Компания Valve выпустила обновление для Steam, которое наверняка порадует игроков, использующих контроллеры от Sony. Обновление улучшит работу пользователей на платформе, поскольку добавит поддержку контроллеров DualSense и DualShock. Одной из новых функций является возможность фильтрации игр в зависимости от того, поддерживают ли они выбранный контроллер Sony.

Важное обновление Steam для пользователей контроллеров Sony

В Steam вышло очередное обновление, которое должно сделать использование платформы еще более приятным. Компания Valve объявила, что к списку поддерживаемых контроллеров теперь добавлены DualSense и DualShock от Sony. Одним из изменений является добавление новых опций для фильтрации в "Центре игр для контроллеров". Отныне можно легко найти игры, поддерживающие контроллеры DualSense и DualShock. Следует также добавить, что Steam способен самостоятельно выбирать фильтр в зависимости от того, каким контроллером вы пользовались в последнее время.

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Еще одно нововведение можно увидеть на всех страницах продуктов в магазине. На них будет отображаться подробная информация о поддержке трех контроллеров: Xbox, DualSense и DualShock. Кроме того, игры, полностью поддерживающие Steam Input API, теперь отмечены дополнительной категорией. Сам API, между тем, позволяет поддерживать более 200 устройств. В дальнейшем изменения коснулись и библиотеки игр. Если мы уже пользовались контроллером, то в библиотеке появятся подсказки о том, поддерживается ли нашим устройством тот или иной продукт. Кроме того, если игра требует использования контроллера, то появится соответствующее сообщение.

В магазине также появились новые возможности фильтрации

Также в магазине стало проще находить игры, поддерживающие тот или иной контроллер. Это связано с тем, что в поисковой системе появилась новая категория фильтрации, в которой доступны опции, связанные с контроллерами. К ним относятся: "Предпочитаемый контроллер", "Полная поддержка контроллеров", "Поддержка контроллеров Xbox", "Поддержка контроллеров DualShock", "Поддержка контроллеров DualSense" и "Поддержка Steam Input API". К этому добавились новые фильтры устройств в библиотеке Steam и кнопка настройки контроллера на панели с кнопкой "Играть". Примечательно, что все представленные функции доступны и в режиме Big Picture.

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Появление поддержки контроллеров Sony связано с ростом их популярности среди геймеров в Steam. По данным Valve, в прошлом году было зарегистрировано около 3 млрд. сессий, в которых использовался контроллер. В 27% из них использовался контроллер от консоли PlayStation. Таким образом, с помощью нового обновления Steam адаптируется к изменениям в предпочтениях пользователей.

#стим #контроллеры #valve steam deck
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