Одной из новых функций является возможность фильтрации игр

Компания Valve выпустила обновление для Steam, которое наверняка порадует игроков, использующих контроллеры от Sony. Обновление улучшит работу пользователей на платформе, поскольку добавит поддержку контроллеров DualSense и DualShock. Одной из новых функций является возможность фильтрации игр в зависимости от того, поддерживают ли они выбранный контроллер Sony.

Важное обновление Steam для пользователей контроллеров Sony

В Steam вышло очередное обновление, которое должно сделать использование платформы еще более приятным. Компания Valve объявила, что к списку поддерживаемых контроллеров теперь добавлены DualSense и DualShock от Sony. Одним из изменений является добавление новых опций для фильтрации в "Центре игр для контроллеров". Отныне можно легко найти игры, поддерживающие контроллеры DualSense и DualShock. Следует также добавить, что Steam способен самостоятельно выбирать фильтр в зависимости от того, каким контроллером вы пользовались в последнее время.

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Еще одно нововведение можно увидеть на всех страницах продуктов в магазине. На них будет отображаться подробная информация о поддержке трех контроллеров: Xbox, DualSense и DualShock. Кроме того, игры, полностью поддерживающие Steam Input API, теперь отмечены дополнительной категорией. Сам API, между тем, позволяет поддерживать более 200 устройств. В дальнейшем изменения коснулись и библиотеки игр. Если мы уже пользовались контроллером, то в библиотеке появятся подсказки о том, поддерживается ли нашим устройством тот или иной продукт. Кроме того, если игра требует использования контроллера, то появится соответствующее сообщение.

В магазине также появились новые возможности фильтрации

Также в магазине стало проще находить игры, поддерживающие тот или иной контроллер. Это связано с тем, что в поисковой системе появилась новая категория фильтрации, в которой доступны опции, связанные с контроллерами. К ним относятся: "Предпочитаемый контроллер", "Полная поддержка контроллеров", "Поддержка контроллеров Xbox", "Поддержка контроллеров DualShock", "Поддержка контроллеров DualSense" и "Поддержка Steam Input API". К этому добавились новые фильтры устройств в библиотеке Steam и кнопка настройки контроллера на панели с кнопкой "Играть". Примечательно, что все представленные функции доступны и в режиме Big Picture.

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Появление поддержки контроллеров Sony связано с ростом их популярности среди геймеров в Steam. По данным Valve, в прошлом году было зарегистрировано около 3 млрд. сессий, в которых использовался контроллер. В 27% из них использовался контроллер от консоли PlayStation. Таким образом, с помощью нового обновления Steam адаптируется к изменениям в предпочтениях пользователей.