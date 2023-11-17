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dima0782
Caviar вновь выпустил коллекционные Phone 15 Pro Max в стиле викингов
Viking может похвастаться корпусом из титана и кованого карбона с использованием серой панели, взятой прямо с конвейера Lamborghini.

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Как вы думаете, викинги - это поклонники Android или iOS? По мнению люксовой компании Caviar, они предпочитают iPhone. По крайней мере, если верить коллекции Versus Collection, вдохновленной викингами. Именно так, те же самые люди, которые поместили зуб Ти-Рекса в телефон Apple, снова сделали что-то немного странное.

Флагманская модель Versus Collection, получившая простое название Viking, содержит фрагмент настоящего наконечника стрелы викингов, датируемого примерно 850-1000 годами нашей эры. При цене более 10 000 долларов США (за iPhone 15 Pro Max с 1 ТБ памяти) это не все, чем он может похвастаться.

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Caviar

Viking может похвастаться корпусом из титана и кованого карбона с использованием серой панели, взятой прямо с конвейера Lamborghini. Лимитированная серия из 17 экземпляров также отличается уникальным дизайном, на который, как утверждается, повлияли шлемы викингов (в частности, знаменитая находка Гьермундбу) и коринфский забрало спартанского класса.

Если викинги и Lamborghini не вызывают у вас восторга, то как насчет золота? Все остальные (почему-то более дешевые) телефоны коллекции имеют в своем дизайне элементы из 24-каратного золота. Если они привлекли ваше внимание и у вас есть свободные 8490 долларов США, действуйте быстро, поскольку в наличии имеется только 99 экземпляров каждого цвета. Существует также спортивная (и золотая, не волнуйтесь) модель Windstorm из крокодиловой кожи. 

Caviar

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Вы можете подумать, что это несколько ненужные обновления для того, что и так является одним из самых дорогих телефонов на рынке, но iPhone 15 Pro Max - это очень особенный телефон. Да и вообще, что еще можно подобрать к золотому Apple Vision Pro? iPhone 15 Pro Max теперь может снимать пространственное видео, поэтому имеет смысл скоординировать эти два устройства. 

#iphone 15 pro max #caviar #iphone 15 pro max viking #коллекционный iphone
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