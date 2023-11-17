В новой версии OxygenOS также появилась поддержка eSIM

OnePlus Open становится все лучше благодаря новому обновлению программного обеспечения, которое принесло с собой свежий набор функций и обновлений, чтобы владельцы раскладного телефона были в восторге.

Владельцы OnePlus Open могут найти новое обновление в приложении "Настройки". Версия 13.2.0.116 OxygenOS размером 301 МБ уже доступна для загрузки.

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В обновление включена пара ключевых обновлений камеры: улучшена четкость фотографий на телефотокамере при использовании более высоких уровней зума, что позволяет получать более четкие снимки на увеличенных изображениях.

Также был улучшен режим камеры Pro. По словам OnePlus, обновление улучшает цветовой тон и точность при съемке фотографий.

Обновление 13.2.0.116 не ограничивается только улучшением камеры, оно также повышает стабильность и производительность системы OnePlus Open, а также вносит еще два специфических исправления.

Согласно журналу изменений, как отмечает FoneArena, оно "устраняет проблему медленного отклика, возникавшую при нажатии и удержании фотографии профиля друга в WeChat на экране обложки", а также "устраняет проблему, при которой инструмент "Ластик" в "Фото" мог не реагировать на нажатия". Хорошие новости, если вы столкнулись с одной из этих проблем на своем Open.

ESIM ВЫХОДИТ НА АРЕНУ

И наконец, последнее обновление программного обеспечения OnePlus Open также включает поддержку eSIM в телефоне, позволяя вам зарегистрировать вторую цифровую SIM-карту, которая фактически дает вам два номера, которые вы можете менять между собой.

Поддержка eSIM доступна не во всех странах (в частности, в США, Великобритании и Индии), поэтому стоит уточнить у местных операторов, можете ли вы воспользоваться этой функцией.

Первый раскладной телефон OnePlus был хорошо принят: тонкий профиль и практически незаметная складка экрана получили высокую оценку рецензентов, что обеспечивает ему прочное положение на рынке, где доминируют Samsung Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5, а также только что появившийся Google Pixel Fold.

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Если OnePlus сможет и дальше выпускать значимые обновления для Open, то ее складной телефон будет становиться все лучше и лучше по мере приближения к 2024 году.