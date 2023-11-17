Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
OnePlus Open получил обновление c расширенным режимом камеры Pro
В новой версии OxygenOS также появилась поддержка eSIM

реклама

OnePlus Open становится все лучше благодаря новому обновлению программного обеспечения, которое принесло с собой свежий набор функций и обновлений, чтобы владельцы раскладного телефона были в восторге.

Владельцы OnePlus Open могут найти новое обновление в приложении "Настройки". Версия 13.2.0.116 OxygenOS размером 301 МБ уже доступна для загрузки.

реклама

В обновление включена пара ключевых обновлений камеры: улучшена четкость фотографий на телефотокамере при использовании более высоких уровней зума, что позволяет получать более четкие снимки на увеличенных изображениях.

Также был улучшен режим камеры Pro. По словам OnePlus, обновление улучшает цветовой тон и точность при съемке фотографий.

Обновление 13.2.0.116 не ограничивается только улучшением камеры, оно также повышает стабильность и производительность системы OnePlus Open, а также вносит еще два специфических исправления.

Согласно журналу изменений, как отмечает FoneArena, оно "устраняет проблему медленного отклика, возникавшую при нажатии и удержании фотографии профиля друга в WeChat на экране обложки", а также "устраняет проблему, при которой инструмент "Ластик" в "Фото" мог не реагировать на нажатия". Хорошие новости, если вы столкнулись с одной из этих проблем на своем Open.

ESIM ВЫХОДИТ НА АРЕНУ

И наконец, последнее обновление программного обеспечения OnePlus Open также включает поддержку eSIM в телефоне, позволяя вам зарегистрировать вторую цифровую SIM-карту, которая фактически дает вам два номера, которые вы можете менять между собой.

Поддержка eSIM доступна не во всех странах (в частности, в США, Великобритании и Индии), поэтому стоит уточнить у местных операторов, можете ли вы воспользоваться этой функцией.

Первый раскладной телефон OnePlus был хорошо принят: тонкий профиль и практически незаметная складка экрана получили высокую оценку рецензентов, что обеспечивает ему прочное положение на рынке, где доминируют Samsung Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5, а также только что появившийся Google Pixel Fold.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Если OnePlus сможет и дальше выпускать значимые обновления для Open, то ее складной телефон будет становиться все лучше и лучше по мере приближения к 2024 году.

#смартфон #oxygenos #oneplus open #флип-смартфон
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

OnePlus Open получает функциональность eSIM благодаря последнему обновлению
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Сети опубликовали кадры с огромной пробоиной в броне броневика Stryker ВСУ
17
Rolls-Royce подтверждает, что все его нынешние двигатели совместимы с SAF на 100%
5
Баллистическая ракета с гиперзвуковая ядерной боеголовкой Авангард развернута на Юге России
6
"Берешь обломки пластика и печатаешь дрон" — в России собираются делать БПЛА из вторсырья
2
Видео показало ночную охоту "Ланцета" с тепловизором и уничтожение цели
9
Израильские войска вошли в крупнейшую больницу Газы
10
Компании из ОАЭ начнут производство обновлённых лопастей вертолётов семейства Ми
1
Семь стран объединились для продвижения французской артиллерийской системы CAESAR
1
YouTube ввёл ограничения на публикацию ИИ-контента для собственных функции генерации
+
NVIDIA прекращает производство видеокарт GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4080
6
Обновленный ключ безопасности Google Titan может хранить до 250 паролей
+
Android 14: мобильные телефоны Samsung, Xiaomi, Motorola, Honor и Oppo, которые получат обновление
3
Forbes: экраны MacBook массово выходят из строя
3
Стали известны характеристики флагманского смартфона Oppo Find X7
+
Российский спецназ получит парашют "Дальнолет", позволяющий проникать в тыл ВСУ на 60 км
4
Объявлены ближайшие новинки Game Pass
+
Впервые истребитель пятого поколения F-22 Raptors осуществил дозаправку на коммерческом танкере
2
Илон Маск прорекламировал свой ИИ Grok, показав, что он знает как превратить листья коки в наркотик
+
OnePlus OxygenOS 14 получит новую функцию Microsoft Phone Link
1
Индусы планируют заменить советские БМП-2 на американкие «Страйкеры»
3

Популярные статьи

Ставим рекорды экономии вместе с AMD — шустрая игровая сборка дешевле 50000 рублей
47
"Achilles: Legends Untold" - еще один "дьяблоид" с безобразным управлением, но интересным сюжетом
+
Целесообразность покупки Xbox one S в 2023 году
9
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Ноябрь)
11
«КАМАЗ» тестирует полностью беспилотный грузовик «Атлант 49»
3
Всё ещё считаете китайскую армию "бумажным тигром" — подумайте ещё раз
6
Применение AI в робототехнике способно привести к созданию принципиально новых видов оружия
2
Руководство ЕС давит на Венгрию, требуя отказаться от российских энергоносителей
23
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
16
Первая “Ласточка”: Пакистан испытал способную нести ядерный заряд ракету с РГЧ ИН
1

Сейчас обсуждают

Fetaminaza
21:24
80 % железа это корпус а начинка импортная
В Москве появились первые российские банкоматы – устройства на 80% состоят из отечественного железа
John Doe
21:22
Очередной звиздобол, не ври. На newegg меньше 1200$ много карт. 1129-1189.
Видеокарты RTX 4090 дорожают даже в США – самая дешевая карта стоит $2 000
Черный Плащ
21:21
Поржал, спасибо. Киберпанк наверно будет выдавать 15фпс в разрешении 320×240)))
Ставим рекорды экономии вместе с AMD — шустрая игровая сборка дешевле 50000 рублей
VRoman
21:09
Опять сборник цитат. Своими словами надо уметь рассказывать новости
Microsoft анонсировала собственные чипы AI - Azure Maia 100 и Cobalt 100
Dmitry Mitry
21:00
Да, думал только у нас цены долбанутые, а глянул на newegg - 4080 стартует уже от 1500$. Только недавно можно было купить даже чуть дешевле 1200$.
Видеокарты RTX 4090 дорожают даже в США – самая дешевая карта стоит $2 000
Арбуз
20:57
Шеша это ты статью написал?
Гайд по стандартным 5-звёздочным персонажам в Honkai Star Rail
Альфа
20:46
А он привык все видеть при дневном свете.
Видео показало ночную охоту "Ланцета" с тепловизором и уничтожение цели
Альфа
20:44
К этим "ланцетам" и "скальпелям" надо подвешивать ,что- то на подобие "коктейлей Молотова", для полного сжигания бронетехники, т.к. просто подбитую технику укры ремонтируют, а вот если она сожжена, то...
Видео показало ночную охоту "Ланцета" с тепловизором и уничтожение цели
REY_B_
20:42
Похоже что Cybertruck выйдет тогда, когда покупать его будет некому.... Дела в США сейчас забавны... С одной стороны правительство опять остаётся без денег. Госдолг растёт рекордными темпами. Трежеря...
Показан интерфейс Cybertruck с управлением подвеской и задними дверьми из кабины
Baron_05
20:41
а с чем он вдруг не справится ? например, мобильный Ryzen 7 7840HS, может быть на уровне около настольного i5 13500, далеко не слабый проц.
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем