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Компания YouTube решила ответить на все более распространенную проблему публикации видеоконтента, созданного с помощью искусственного интеллекта. Их создатели должны будут указывать, использует ли контент возможности искусственного интеллекта.
На YouTube все чаще появляются видеоролики, созданные с помощью различных инструментов, основанных на искусственном интеллекте. Однако зачастую отличить их от полностью авторских материалов не так-то просто.
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Впрочем, самая популярная в мире видеоплатформа решила бороться с этим, попытавшись дать пользователям четкое представление об использовании искусственного интеллекта создателями.
Для этого YouTube в ближайшее время введет требование специально маркировать контент, в котором использовался ИИ. Подобные видеоматериалы будут помечаться соответствующим полем, информирующим зрителей о поддержке искусственного интеллекта, причем это касается как более длинного контента, так и популярных "шортсов".
Если авторы отказываются маркировать материал, к ним будут применяться соответствующие санкции. К ним относятся удаление контента и исключение из партнерской программы, что означает отсутствие монетизации видео.