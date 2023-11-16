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За последние несколько лет смарт-часы стали одним из самых быстрорастущих сегментов индустрии потребительских технологий. Эти компьютеры на запястье выходят далеко за рамки простого определения времени, в них добавлены функции отслеживания состояния здоровья и физической формы, уведомления и многое другое.
Когда вы думаете о смарт-часах, вы, скорее всего, представляете себе Apple Watch. Эти устройства с квадратным корпусом получили широкое признание благодаря простоте управления и интеграции с iPhone.
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Теперь эти часы получат существенное обновление, которое вернет им важнейшую функцию настройки. В бета-версии WatchOS 10.2 появилась возможность менять циферблаты часов жестом пролистывания.
Об этом говорится в сообщении в Twitter пользователя, который заглянул в исходный код обновления. Выделена пара строк, относящихся к функции "swipe to switch watch faces".
Давним пользователям Apple Watch эта функция хорошо знакома. Она уже была частью предыдущих версий программного обеспечения, но была удалена с выходом WatchOS 10.
Чтобы воспользоваться функцией, достаточно перейти в раздел "Настройки", а затем "Часы". Там пользователи смогут выбрать удобный для них способ смены циферблатов часов.
Многим очень нравится возможность переключать циферблаты на лету. Это, безусловно, имеет практическое применение - например, можно настроить один циферблат для отображения всех фитнес-данных, который можно открыть, когда вы отправляетесь на пробежку.
Возвращение такой возможности в часы - очень полезная функция, которая должна обеспечить пользователям Apple Watch дополнительную функциональность. Эта функция уже доступна в бета-версии, но если вы не хотите использовать бета-версию, то вам придется дождаться публичного релиза обновления 10.2.