В бета-версии WatchOS 10.2 появилась возможность менять циферблаты часов жестом пролистывания.

За последние несколько лет смарт-часы стали одним из самых быстрорастущих сегментов индустрии потребительских технологий. Эти компьютеры на запястье выходят далеко за рамки простого определения времени, в них добавлены функции отслеживания состояния здоровья и физической формы, уведомления и многое другое.

Когда вы думаете о смарт-часах, вы, скорее всего, представляете себе Apple Watch. Эти устройства с квадратным корпусом получили широкое признание благодаря простоте управления и интеграции с iPhone.

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Теперь эти часы получат существенное обновление, которое вернет им важнейшую функцию настройки. В бета-версии WatchOS 10.2 появилась возможность менять циферблаты часов жестом пролистывания.

Об этом говорится в сообщении в Twitter пользователя, который заглянул в исходный код обновления. Выделена пара строк, относящихся к функции "swipe to switch watch faces".

Давним пользователям Apple Watch эта функция хорошо знакома. Она уже была частью предыдущих версий программного обеспечения, но была удалена с выходом WatchOS 10.

Чтобы воспользоваться функцией, достаточно перейти в раздел "Настройки", а затем "Часы". Там пользователи смогут выбрать удобный для них способ смены циферблатов часов.

Многим очень нравится возможность переключать циферблаты на лету. Это, безусловно, имеет практическое применение - например, можно настроить один циферблат для отображения всех фитнес-данных, который можно открыть, когда вы отправляетесь на пробежку.

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Возвращение такой возможности в часы - очень полезная функция, которая должна обеспечить пользователям Apple Watch дополнительную функциональность. Эта функция уже доступна в бета-версии, но если вы не хотите использовать бета-версию, то вам придется дождаться публичного релиза обновления 10.2.