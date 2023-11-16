Процессоры Intel Meteor Lake будут оснащены мощной интегрированной графикой

Новые процессоры Intel Meteor Lake будут оснащены значительно более мощной интегрированной графикой. В тестах, просочившихся в Интернет, были получены результаты, свидетельствующие о том, что они смогут сравниться с интегрированными графическими процессорами семейства AMD - например, Radeon 780M.

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Процессоры Intel Meteor Lake, скорее всего, появятся на рынке до конца этого года, но уже сейчас мы узнаем все более подробные сведения об их характеристиках, особенно об интегрированной графике. Однако прежде чем перейти к этому вопросу, стоит упомянуть, что, по последним данным, компания Intel решила снять с производства серию Core Ultra P, а ее роль займет серия H. Для версий Ultra 5 и 7 процессоры будут иметь TDP 28 Вт, а Ultra 9 - 45 Вт. Существует вероятность, что тактовая частота GPU у процессоров с TDP 28 Вт и 45 Вт будет отличаться, что может повлиять на их производительность.

Ожидается, что GPU в этих процессорах будет иметь 128 единиц исполнения (EU), что в пересчете на 1024 универсальных блока (ALU) - довольно солидное число для интегрированной видеокарты. Максимальная тактовая частота ожидается на уровне 2250 МГц. Согласно тесту Geekbench 5.5.1, видеокарта в процессоре Intel Core Ultra 7 155H набрала по OpenCL Score 27 249 баллов. Это близко к показателям интегрированной Radeon 780M в процессоре Ryzen 7 7840U с TDP 30 Вт, которая набрала 28 000 баллов - разница составляет всего 3%.

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В более широком контексте настольная GeForce RTX 1060 имеет 29,9 тыс. баллов, что на 10% выше. Для сравнения, интегрированный Radeon 780M в процессоре с TDP 54 Вт (Ryzen 9 7940HS) набирает 36,8 тыс. баллов, что является значительным приростом производительности - 35%. Однако стоит отметить, что это сопровождается и более высоким энергопотреблением. Будет интересно посмотреть, как в этом отношении проявит себя Core Ultra 9 с TDP 45 Вт.