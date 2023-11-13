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dima0782
Моддер запустил процессор Coffee Lake в материнской плате Kaby Lake/Skylake
Однако этот мод требует некоторого вмешательства в BIOS и контакты процессора

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Как сообщает ComputerBase, один из участников сообщества под ником "_Nordlicht_" создал мод, позволяющий совместимым с LGA 1151 V2 (8-е и 9-е поколение) процессорам работать на старых материнских платах, совместимых с LGA 1151 V1 (100-я и 200-я серии). С помощью этого мода пользователь смог добиться успешной работы Core i9-9900K на ASRock Z170 Extreme6.

_Nordlicht_ использовал комбинацию программного обеспечения для модификации UEFI/BIOS и изоленты, чтобы заставить процессор и материнскую плату думать, что они совместимы друг с другом.  Несмотря на то, что оба сокета имеют абсолютно одинаковое расположение разъемов, некоторые из них в варианте V2 выполняют иные функции по сравнению с предшественниками, что требует изоляции некоторых разъемов процессора от сокета. 

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ASRock

Для модификации BIOS Nordlicht использовал приложение Coffee Time tool, чтобы изменить UEFI/BIOS платы с помощью прошивки другой платы таким образом, чтобы чипы 8-го и 9-го поколения определялись платой. После этого Nordlicht перемыкает два контакта в верхней части процессора и блокирует еще два в правой нижней части чипа, чтобы завершить модификацию.

Данная модификация доказывает, что Intel могла бы сделать свой сокет LGA 1151 единой целостной экосистемой, подобно очень успешной платформе материнских плат AM4 от AMD. Однако Intel решила разделить совместимость между своими процессорными платформами Core 6-го и 7-го поколения и процессорными платформами Core 8-го и 9-го поколения.

Если бы Intel действительно создала единую экосистему для LGA 1151, это позволило бы четырем поколениям процессоров Intel Core работать на материнских платах с чипсетами 100-й серии, что существенно улучшило бы возможности модернизации ранних плат Intel LGA 1151. Если бы кто-то приобрел high-end материнскую плату Z170 на старте продаж, он мог бы перейти с двух- или четырехъядерного чипа Skylake на значительно более производительный восьмиядерный Core i9-9900K в дальнейшем.

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К сожалению, сейчас, когда Intel уже далеко ушла от платформы LGA 1151, этот мод не слишком актуален, но если у вас есть старая плата Z170 и более новый чип 8-го или 9-го поколения, то этот мод может вдохнуть дополнительную жизнь в ранее несовместимые компоненты.

#материнская плата #мод #материнская плата asrock #моддер #моддеры
3
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Моддер запустил процессор Coffee Lake в материнской плате Kaby Lake/Skylake
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