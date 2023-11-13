Разработчики утверждают, что новый инструмент просто "веселее", и с ними трудно не согласиться.

Разработчики Call of Duty всегда стараются защитить честных игроков от читеров. И их очередная акция по предотвращению мошенничества может вызвать улыбку на устах фанатов, которым приходится сталкиваться с читерами. Это связано с тем, что разработчики анонсировали функцию с многозначительным названием Splat. Идея заключается в том, что когда мошенник присоединяется к игре, система может деактивировать его парашют, в результате чего он падает на землю.

Занимательный способ для читеров

Это сделано для того, чтобы привлечь как можно больше внимания к мошеннику, и разработчики утверждают, что будет "сразу видно", кто пытается обмануть систему, так как не заметить такого нарушителя будет сложно. В прошлом с мошенниками в Call of Duty боролись тихо, останавливая их в игре для сбора данных или просто заставляя исчезнуть из игры. Разработчики утверждают, что новый инструмент просто "веселее", и с ними трудно не согласиться.

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Системе даже не нужно отмечать игрока как читера до того, как он присоединится к матчу. Если игрок упадет на землю, программа ускорит его следующий прыжок, чтобы добиться того же эффекта. Например, простой прыжок превратится в падение на 3 000 метров, чтобы "устранить его немедленно". Как и все меры по борьбе с мошенничеством, Splat не включается случайным образом у обычных игроков и не активируется на основании уведомления от другого игрока. Для того чтобы система сработала, алгоритмы машинного обучения должны обнаружить проверенное подозрительное поведение.

Это еще не все

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По словам разработчиков, это только начало, поскольку они разработали "много новых трюков", о которых будет рассказано в будущем. Однако Splat - это последняя мера по предотвращению мошенничества. Раньше мошенники не могли видеть соперников, поскольку система клонировала реальных игроков, чтобы запутать их. В случае неудачи игра просто отбирала у них оружие. На данный момент Splat появился в игре Call of Duty: Warzone, и мы пока не знаем, получит ли доступ к новой системе только что вышедшая Call of Duty: Modern Warfare III, но это вполне вероятно.