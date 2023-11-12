Mass Effect 5 находится на ранней стадии разработки

По случаю дня N7, самого главного праздника для поклонников серии Mass Effect, компания BioWare напомнила фанатам о давно разрабатываемой пятой части. Пока нет никакой конкретной информации о сюжете, мире или персонажах игры, но это и неудивительно, ведь проект находится на ранней стадии. Как следствие, дебюта придется ждать несколько лет.

BioWare показала тизерное изображение таинственного персонажа, одетого в костюм с эмблемой N7 - группы, к которой принадлежал самый известный человек во вселенной, коммандер Шепард. Его возвращения в Mass Effect с нетерпением ждут геймеры, которые не могут представить себе другого человека в роли спасателя галактики от опасности. На кадрах мы видим женский персонаж, так что пока неизвестно, о ком идет речь, хотя теорий много. Отдельным вопросом остается дата выхода Mass Effect 5, до которой еще довольно далеко. Вот что считают Джефф Грабб и Тамур Хуссейн, основываясь на своих источниках.

реклама

BioWare

Оба они признались, что Mass Effect 5 может дебютировать не раньше 2029 года или даже позже, а значит, скорее всего, обойдет стороной консоли PlayStation 5 и Xbox Series X/S и выйдет только на следующем поколении. По словам Грубба, его источники сообщили ему, что трейлер, представленный в рамках N7 Day, был сделан в основном для того, чтобы успокоить фанатов, что проект жив и над ним работают, а не для того, чтобы дать какие-либо указания на релиз в ближайшем будущем.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ 4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр i5 14600KF тоже поступил в продажу

Шесть лет - немалый срок, позволяющий предположить, что производство все еще находится на ранней стадии разработки и BioWare не уделяет ему столько внимания, и это неудивительно. В конце концов, студия занимается разработкой Dragon Age: Dreadwolf, которая является приоритетной и до сих пор не получила конкретной даты выхода. В августе Грубб сообщил, что выход игры "все еще откладывается". Это было связано с сокращением штата, проведенным во время летних каникул. Напомним, что около 50 разработчиков покинули BioWare.