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dima0782
OnePlus 12 будет оснащен 64-Мп с 3х увеличением и 2К 6.7" экраном
Но не только характеристики камеры были раскрыты из этого анонса

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OnePlus 12 будет оснащен сенсором Sony LYT-808 и 64-Мп перископической камерой, когда он выйдет на рынок, а это может произойти уже через несколько недель (во всяком случае, в Китае).

OnePlus объявила об этом в ходе специального тизерного мероприятия 9 ноября и опубликовала некоторые подтвержденные характеристики на своей странице в Weibo. В этой инфографике вы также можете ознакомиться с рядом изображений OnePlus 12.

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OnePlus

Если перевести сообщение с китайского языка, то становится ясно, что в OnePlus 12 будет использоваться новый сенсор Sony - вариант основной 48-Мп камеры, установленной в OnePlus Open (в котором используется Sony LYT-T808). 

На мероприятии также стало известно, что OnePlus 12 будет оснащен 64-Мп перископической камерой, предлагающей пользователям 3-кратный оптический зум и OIS (оптическую стабилизацию изображения).

OnePlus утверждает, что сенсор Sony не имеет аналогов в своем классе и обеспечивает улучшение качества света и теней на снимках. Компания также сохранила сотрудничество с компанией Hasselblad, чтобы улучшить оптику и оптимизировать цветопередачу в новом телефоне.

Прошли те времена, когда Oppo и OnePlus настаивали на том, что они являются двумя отдельными компаниями. В OnePlus 12 также будут использоваться алгоритмы обработки изображений от родственной компании Oppo, включая алгоритм Ultra-Clear Image Quality Algorithm, Hyperlight and Shadow Algorithm и Natural Color Algorithm, которые помогут улучшить качество снимков. 

ONEPLUS 12 ТАКЖЕ ОСНАЩЕН 2K-ДИСПЛЕЕМ

Но не только характеристики камеры были раскрыты, из того же анонса мы узнали, что OnePlus 12 будет оснащен дисплеем ProXDR с разрешением 2K, хотя более подробной информации об этой особенности пока нет.

OnePlus 11 оснащен 6,7-дюймовым дисплеем, поэтому мы ожидаем, что экран OnePlus 12 будет иметь аналогичный размер. По одним данным, экран OnePlus 12 будет иметь диагональ 6,7 дюйма и частоту обновления 120 Гц.

OnePlus 12 станет мощным флагманским телефоном: по более ранним слухам, он будет оснащен 100 Вт проводной зарядки, 50 Вт беспроводной зарядки, сверхъярким экраном с яркостью 2600 нит и новым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Одним словом, компания обещает большие возможности камеры OnePlus 12, и, судя по всему, на борту имеется множество технологий, которые помогут телефону сделать отличные снимки.

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#смартфон #oneplus #oneplus 12
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