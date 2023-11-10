К выходу новых SUPER-карт NVIDIA GeForce RTX 40-й серии 3DMark готовит преемника TimeSpy

Синтетические бенчмарки 3DMark уже давно используются нами для проверки производительности оборудования, причем чаще всего мы применяем тест TimeSpy, основанный на DirectX 12. Да, многие запускают этот тест в удачный день после покупки новой видеокарты, чтобы проверить ее производительность. Однако в скором времени он получит своего преемника.

Конечно, в последнее время появились и другие тесты 3DMark, включающие трассировку лучей (например, Port Royal) и другие продвинутые возможности GPU. Тем не менее, 3DMark, отмечая свое 25-летие, готовит новый бенчмарк начального уровня под названием Steel Nomad, как раз к выходу новых SUPER-карт NVIDIA GeForce RTX 40-й серии, которые будут представлены в начале следующего года.

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3DMark

3DMark Steel Nomad - это новый бенчмарк, который будет работать на различных платформах, API и операционных системах. Пользователи Windows смогут воспользоваться современным и обновленным API DirectX 12, версия для macOS будет использовать Metal, а Android и Linux получат поддержку Vulkan. Ожидается, что для разных API и систем результаты будут развязаны друг от друга, но это пока не подтверждено.

Первые скриншоты из нового бенчмарка Steel Nomad демонстрируют футуристическую стимпанковскую атмосферу, которая представляет собой сочетание вестерна и киберпанка (мы ассоциируем ее со "Звездными войнами"), и, учитывая подробности, она, несомненно, испытает GPU на пределе возможностей. Скриншоты впечатляют, и мы не удивимся, если даже такие топовые графические решения, как GeForce RTX 4090 и Radeon RX 7900 XTX, не смогут обеспечить здесь 60 кадров в секунду в разрешении 4K.

3DMark

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Дата выхода Steel Nomad пока не подтверждена, но ожидается, что бенчмарк появится вместе с обновленным программным пакетом 3DMark.