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dima0782
3DMark готовит преемника культового теста TimeSpy
К выходу новых SUPER-карт NVIDIA GeForce RTX 40-й серии 3DMark готовит преемника TimeSpy

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Синтетические бенчмарки 3DMark уже давно используются нами для проверки производительности оборудования, причем чаще всего мы применяем тест TimeSpy, основанный на DirectX 12. Да, многие запускают этот тест в удачный день после покупки новой видеокарты, чтобы проверить ее производительность. Однако в скором времени он получит своего преемника. 

Конечно, в последнее время появились и другие тесты 3DMark, включающие трассировку лучей (например, Port Royal) и другие продвинутые возможности GPU. Тем не менее, 3DMark, отмечая свое 25-летие, готовит новый бенчмарк начального уровня под названием Steel Nomad, как раз к выходу новых SUPER-карт NVIDIA GeForce RTX 40-й серии, которые будут представлены в начале следующего года.

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3DMark

3DMark Steel Nomad - это новый бенчмарк, который будет работать на различных платформах, API и операционных системах. Пользователи Windows смогут воспользоваться современным и обновленным API DirectX 12, версия для macOS будет использовать Metal, а Android и Linux получат поддержку Vulkan. Ожидается, что для разных API и систем результаты будут развязаны друг от друга, но это пока не подтверждено.

Первые скриншоты из нового бенчмарка Steel Nomad демонстрируют футуристическую стимпанковскую атмосферу, которая представляет собой сочетание вестерна и киберпанка (мы ассоциируем ее со "Звездными войнами"), и, учитывая подробности, она, несомненно, испытает GPU на пределе возможностей. Скриншоты впечатляют, и мы не удивимся, если даже такие топовые графические решения, как GeForce RTX 4090 и Radeon RX 7900 XTX, не смогут обеспечить здесь 60 кадров в секунду в разрешении 4K. 

3DMark

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Дата выхода Steel Nomad пока не подтверждена, но ожидается, что бенчмарк появится вместе с обновленным программным пакетом 3DMark.

#3dmark #бенчмарк
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