Как и в прошлом году, NVIDIA планирует выступить со специальным ключевым докладом на CES 2024.

Утечки о новых видеокартах NVIDIA серии GeForce RTX 40 SUPER появляются уже несколько недель. Теперь мы точно знаем, когда ждать их официальной презентации: NVIDIA объявила о проведении "специальной" конференции на выставке CES 2024 8 января.

Специальное мероприятие

Как и в прошлом году, NVIDIA планирует выступить со специальным ключевым докладом на CES 2024. Официально она стартует 9 января, но, как и каждый год, многие компании планируют свои конференции накануне этого события. Судя по всему, на мероприятии под названием 'GeForce Special Address' компания анонсирует новые продукты.

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NVIDIA

Чего ожидать?

По слухам, NVIDIA представит на CES 2024 до трех новых настольных видеокарт, входящих в новую серию GeForce RTX 40 SUPER. Пока неясно, будут ли все три видеокарты представлены вместе или же они появятся на рынке одновременно. Однако NVIDIA нагнетает шумиху, поэтому в преддверии мероприятия ожидается несколько трейлеров, которые, возможно, расскажут немного больше.

Во время специального ключевого выступления на CES 2023 "зеленые" (NVIDIA) показали серию видеокарт для ноутбуков RTX 40, а также модели RTX 4070 Ti. За мероприятие отвечал Джефф Фишер, глава ПК-подразделения компании, и вполне вероятно, что мероприятие для CES 2024 также находится в его поле зрения, хотя официально это не подтверждено.

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Ожидается, что сначала компания выпустит карты GeForce RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER в рамках серии SUPER. Эти графические решения пополнят и без того большую коллекцию GPU Ada Lovelace. Пока нет никаких признаков того, что NVIDIA планирует представить более "доступные" карты этой серии или какую-либо флагманскую модель вроде GeForce RTX 4090 SUPER. Первая волна этих карт будет ориентирована на high-end сегмент, и мы надеемся, что цены на их стандартные аналоги снизятся (SUPER-варианты, как сообщается, дебютируют с MSRP на уровне обычных вариантов).