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dima0782
В новом iMac от Apple реализовано значительное обновление аудиосистемы
Серьезно относитесь к звуку? Новый iMac и некоторые другие последние модели Mac оснащены гораздо лучшим звуковым оборудованием

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Новый iMac получил важную модернизацию, о которой вы, возможно, не знали. Apple iMac M3 оснащен улучшенным цифро-аудиоконвертером и поддерживает высокоомные наушники, что означает, что этот компьютер стал еще лучше, если вы серьезно относитесь к звуку.

iMac - не единственный компьютер Mac, поддерживающий высокоомные наушники. MacBook Pro 2021 года, MacBook Air 2022 года, Mac Studio 2022 года, Mac Pro 2023 года и Mac mini 2023 года также поддерживают их. 

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Apple

В обновленном документе поддержки, обнаруженном проницательными сотрудниками MacRumors, объясняется, что iMac и другие совместимые компьютеры Mac автоматически определяют импеданс подключенных наушников и соответствующим образом регулируют напряжение. Есть два диапазона: для наушников с импедансом 150 Ом и менее и для наушников с импедансом от 150 до 1 000 Ом.

Если вы не знакомы с понятием "импеданс", то наушники с более высоким импедансом требуют большей мощности для питания и, как правило, обеспечивают более высокое качество звука. Это относится только к проводным наушникам; беспроводные наушники, такие как AirPods Max на нашей фотографии, имеют собственный встроенный источник питания. 

По словам Apple, "это может избавить от необходимости использовать внешний усилитель для наушников", хотя некоторые любители музыки могут с этим не согласиться: лучшие ЦАПы и усилители для наушников делают больше, чем просто выдают энергию.

У IMAC ЛУЧШИЙ ЦАП НА РАЗЪЕМЕ

Помимо поддержки мощных наушников, iMac также оснащен улучшенным ЦАПом, который работает с цифровым звуком на частоте до 96 кГц (что примерно в два раза выше, чем у CD, но ниже, чем у некоторых hi-res аудио), что позволяет подключать аналоговые устройства, такие как наушники или колонки, непосредственно к Mac без необходимости использования внешнего ЦАПа. Частоту дискретизации можно установить в программе Audio MIDI Utility, которая находится в папке Applications > Utilities на Mac. 

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Еще одна полезная особенность разъема iMac и других совместимых компьютеров Mac заключается в том, что он работает и для линейных входов - таким образом, к разъему можно подключать аудиоустройства, не прибегая к отдельному аудиоинтерфейсу.

#imac #звук #цап #imac 2023
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