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dima0782
Rockstar Games сообщила, что в начале декабря представит трейлер к игре GTA VI
В рамках празднования 25-летнего юбилея издательства в следующем месяце будет выпущен трейлер к игре

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Похоже, нам не придется долго ждать официального анонса Grand Theft Auto VI, поскольку, по данным Bloomberg, это может произойти очень скоро. 

Анонс новой GTA в конце этой недели

По данным информационного агентства, Rockstar Games планирует анонсировать следующую часть серии GTA в конце этой недели. Кроме того, в рамках празднования 25-летнего юбилея издательства в следующем месяце будет выпущен трейлер к игре. Это одна из самых ожидаемых игр для нынешней коллекции консолей, особенно после того, как 10 лет назад вышла пятая полноценная часть серии, ставшей второй самой продаваемой видеоигрой всех времен.

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Rockstar Games

Утечки

Несмотря на то, что Rockstar еще не представила игру официально, поклонники уже смогли ознакомиться с ранними игровыми кадрами благодаря утечке, которую хакер выложил в сеть в 2022 году. Она содержала 90 секунд геймплея из тестовой версии GTA VI, в котором два игровых персонажа, а именно женский персонаж по имени Люсия, грабит магазин. В другом ролике второй игровой персонаж, Джейсон, катается на метро в Vice City, что говорит о том, что его история происходит в некой созданной Rockstar версии Майами. Позже разработчик подтвердил правдивость утечки и заявил, что разработка игры будет продолжаться "по плану".

В последнее время из этой утечки в сети появляется все больше подробностей о GTA VI, и мы уже писали, например, об очень продвинутой анимации персонажей и NPC. Поэтому неудивительно, что Rockstar, возможно, не захочет больше откладывать официальный анонс. 

Релиз ожидается в следующем году

Разработчик, скорее всего, назовет примерную дату выхода GTA VI, когда объявит об игре, но материнская компания Take-Two уже предположила, что игра выйдет где-то в 2024 году. Так что нам остается только ждать официального анонса, надеясь, что он действительно состоится в конце этой недели.

Rockstar Games официально сообщила, что первый трейлер Grand Theft Auto VI будет показан в начале декабря. Это неудивительно, ведь в следующем месяце исполняется 25 лет с момента выхода культовой гангстерской игры.

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