Руководитель отдела программного обеспечения Apple Крейг Федериги ввел паузу для достижения целевых показателей производительности и стабильности.

Прошло менее двух месяцев с момента выхода iOS 17, iPadOS 17 и macOS 14, но компания Apple уже вовсю работает над последующими версиями этих популярных операционных систем. Apple перешла на ежегодное обновление своей основной программной платформы, и в связи с этим быстрое появление новых версий вызывает вопросы об ошибках и стабильности. Согласно новому сообщению, Крейг Федериги, старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения, временно приостановил разработку iOS 18 и macOS 15 для достижения целевых показателей качества.

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, цель приостановки - дать программистам передышку для устранения множества ошибок, которые появились на ранних этапах разработки. Основная цель Apple - исправить ошибки, вызывающие проблемы с производительностью или поломки приложений, чтобы обеспечить стабильную работу пользователей с первого дня. После того как эти основные проблемы будут решены, можно будет приступить к добавлению новых функций, которые станут изюминкой таких операционных систем, как iOS 18 и macOS 15.

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По словам Гурмана, недельная "пауза" была объявлена на прошлой неделе после того, как высшее руководство выявило тревожное количество "побегов", под которыми подразумеваются ошибки, не обнаруженные в ходе внутреннего тестирования. Недельная пауза может показаться не слишком продолжительной, но для компании такого масштаба, как Apple, это значительное событие. "Это проблема 10 000 человек, которые набирают код и полностью ломают операционную систему", - сказал один из анонимных источников Гурмана.

По имеющимся данным, компания Apple завершила работу над версией M1 iOS 18/iPadOS 18 (кодовое название Crystal) и macOS 15 (Glow). M1 означает первый этап разработки программной платформы Apple. Пауза в разработке относится к версиям M2 указанных операционных систем.

Компания Apple уже выпустила несколько обновлений для iOS 17, направленных на устранение ошибок, с которыми столкнулись пользователи. В последнем обновлении iOS 17.1, в частности, были устранены проблемы с "выгоранием" экрана на iPhone 15 и отзывчивостью клавиатуры. Владельцы новых iPhone 15 и iPhone 15 Pro даже столкнулись со странной ошибкой, из-за которой телефоны попадали в цикл обновления при попытке перенести данные со старого iPhone.

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Мы надеемся, что последний шаг Apple по повышению качества программного обеспечения приведет к тому, что в будущем пользователи будут реже сталкиваться с подобными ошибками.