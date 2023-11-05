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dima0782
Apple M3 Max показал результат всего на 4% хуже, чем мобильная RTX 4080
Apple M3 Pro в очередной раз был замечен в бенчмарке.

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Производительность интегрированного графического чипа проверялась в GFXBench. Как показал тест, M3 Pro работает лишь немного хуже, чем мобильная версия GeForce RTX 4080.

M3 Max в тесте производительности GPU

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Бенчмарк показал, что M3 Max в конфигурации с 40-ядерным GPU способен сделать 28517 кадров со средним значением 443,5 FPS при разрешении 1440p. Не обошлось и без сравнений с другими видеокартами. Как оказалось, в этом бенчмарке M3 Max демонстрирует чуть худшие результаты, чем Radeon RX 6900 (обе тестировались под API Metal). Видеокарта AMD набрала 28821 кадр при 448,2 FPS. Она также не дотянула до уровня GeForce RTX 3080 или мобильной версии RTX 4080: чипу M3 Max не хватило всего 4% до уровня последней.

Однако стоит отметить, что в данном тесте видеокарты NVIDIA работали под управлением API DirectX или Vulkan, а не Metal, как в случае с M3 Max. Кроме того, сам GFXBench давно не обновлялся, что может означать не совсем корректные результаты, но трудно сказать, в чью пользу могло бы повлиять возможное обновление. Поэтому лучше отнестись к этой сводке как к курьезу.


Мы по-прежнему ждем новых компьютеров с чипами M3

Тем не менее, производительность GPU процессора M3 Max впечатляет, тем более что речь идет все-таки о чипе для мобильных компьютеров. Стоит также отметить, что Apple добавила в новые GPU поддержку аппаратного ускорения трассировки лучей и затенения сетки.

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В настоящее время процессоры семейства M3 можно найти только на борту MacBook Pro последнего поколения и в недавно анонсированном iMac. Ожидается, что эти устройства появятся в продаже с 7 ноября. Мы пока ожидаем появления других компьютеров из линейки Apple в обновленных версиях с чипами M3. Следующими в списке, скорее всего, будут MacBook Air или Mac mini. Однако на первых порах Apple может решить выпустить новый MacBook Air только в 13-дюймовом варианте, поскольку он появился примерно на год раньше 15-дюймовой версии.

#apple #бенчмарк #apple m3 pro #тест m3 max
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